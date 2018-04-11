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Политика

Николай Николюк приступил к обязанностям заместителя гендиректора "Нижегородского водоканала" 13 апреля

13 апреля 2018 14:40  [75] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Николай Николюк приступил к обязанностям заместителя гендиректора "Нижегородского водоканала" 13 апреля 2018 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации города.

Он будет работать в должности зама по развитию, займется финансовыми вопросами модернизации очистных сооружений и ремонта коллекторов, о чем стало известно 11 апреля. Таким образом, с назначением Николюка в "Водоканале" будет работать пять заместителей гендиректора, ранее было четыре.

Напомним, в октябре 2017 года генеральным директором "Водоканала" назначили экс-главу администрации города Сергея Белова. Он сменил на этом посту Александра Прохорчева, который занял новую должность – управляющего директора.

Также напомним, что признанный банкротом депутат Гордумы Валерий Гельжинис вошел в состав руководства ОАО "Нижегородский водоканал". В сентябре 2016 года он был назначен директором по корпоративной работе.

Как сообщалось ранее, в июне 2013 года администрация Нижнего Новгорода и "Нижегородский водоканал" подписали концессионное соглашение, согласно которому ресурсоснабжающая организация вступила во владение муниципальными сетями сроком на 25 лет. В справке о деятельности Николюка, до назначения на новую должность, указано, что ранее он работал в должности директора коммерческой организации, которая представляет интересы инвесторов за счет заключения концессионного соглашения.

СПРАВКА:
Николай Валерьевич Николюк родился 20 марта 1979 года в г. Улан-Удэ. Окончил экономический факультет и факультет государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук.

Работал в финансовых и экономических службах различных коммерческих структур Москвы. В разное время занимал должности первого заместителя генерального директора – финансового директора ООО "Новогор-Прикамье" – специализированного оператора ЗАО "ХК "ИНТЕРРОС" в сфере ЖКХ (с января 2007 г. – ГК "РЕНОВА"); зампредседателя, и.о. председателя департамента экономического развития аппарата правительства Пермского края; финансового директора "Пермэнерго" – филиала ОАО "МРСК Урала"; финансового директора ООО "Краснодар Водоканал" – дочернего предприятия ООО "Росводоканал" – частного оператора ЖКХ "Альфа-Групп"; директора по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты ЗАО УК "Лидер"; директора ООО "Концессии водоснабжения" (г. Волгоград); члена совета директоров ООО "Концессии водоснабжения", ООО "Концессии теплоснабжения".

Последнее место работы - директор АО "Эко-Энергия" (г. Москва) - ИТ-интегратор проектов ЖКХ ЗАО УК "Лидер".

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