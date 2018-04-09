Николай Николюк рассматривается "Нижегородским водоканалом" на пост пятого заместителя гендиректора Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Николай Николюк рассматривается ОАО "Нижегородский водоканал" на пост заместителя генерального директора.

Об этом 11 апреля 2018 года сообщила газета "Комсомольская правда – Нижний Новгород". Издание добавляет, что он должен быть назначен до конца недели.

В администрации города НИА "Нижний Новгород" подтвердили эту информацию. Гендиректор "Нижегородского водоканала" Сергей Белов также сообщил агентству, что назначение должно состояться, но подробности не рассказал.

На предприятии в свою очередь пока официальных комментариев не дают, приказ о назначении Николюка еще не подписан.

По предварительной информации, он будет работать в должности зама по развитию и займется финансовыми вопросами модернизации очистных сооружений и ремонта коллекторов.

Как в свою очередь отметил источник на предприятии, с назначением Николюка в "Водоканале" будет работать пять заместителей гендиректора, ранее было четыре. Таким образом, вводится новая должность – еще один заместитель директора по развитию. Действующий замдиректора по развитию Евгений Шигин также остается на своем посту. За ним закреплен блок закупок, IT-обеспечение предприятия и другие вопросы.

Николюк на своем посту в Нижнем Новгороде займется финансовыми вопросами модернизации очистных сооружений и ремонта коллекторов.

Напомним, в октябре 2017 года генеральным директором "Водоканала" назначили экс-главу администрации города Сергея Белова. Он сменил на этом посту Александра Прохорчева, который занял новую должность – управляющего директора.

Также напомним,что признанный банкротом депутат Гордумы Валерий Гельжинис вошел в состав руководства ОАО "Нижегородский водоканал". В сентябре 2016 года он был назначен директором по корпоративной работе.

СПРАВКА:

Николай Валерьевич Николюк родился 20 марта 1979 года в г. Улан-Удэ. Окончил экономический факультет и факультет государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук.

Работал в финансовых и экономических службах различных коммерческих структур Москвы. В разное время занимал должности первого заместителя генерального директора – финансового директора ООО "Новогор-Прикамье" – специализированного оператора ЗАО "ХК "ИНТЕРРОС" в сфере ЖКХ (с января 2007 г. – ГК "РЕНОВА"); зампредседателя, и.о. председателя департамента экономического развития аппарата правительства Пермского края; финансового директора "Пермэнерго" – филиала ОАО "МРСК Урала"; финансового директора ООО "Краснодар Водоканал" – дочернего предприятия ООО "Росводоканал" – частного оператора ЖКХ "Альфа-Групп"; директора по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты ЗАО УК "Лидер"; директора ООО "Концессии водоснабжения" (г. Волгоград); члена совета директоров ООО "Концессии водоснабжения", ООО "Концессии теплоснабжения".

Последнее место работы - директор АО "Эко-Энергия" (г. Москва) - ИТ-интегратор проектов ЖКХ ЗАО УК "Лидер".