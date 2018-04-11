Шкаф-купе – свободный «путешественник» или традиционный «постоялец»?

Привычный для нашего понимания корпус или вместительная «встройка» – наиболее часто встречаемая проблема выбора для человека, желающего приобрести шкаф купе. Ведь каждый тип имеет плюсы и минусы, но на каком же варианте остановиться?

Корпусный шкаф-купе.

Данная разновидность является оптимальным вариантом для людей, которым по нраву правильные формы. Казалось бы, это просто безупречный вариант: в нем есть пол, задняя стенка, панели сбоку и крышка. Установить такой элемент мебели можно в абсолютно любом месте, да и делать перестановку, при необходимости, будет не так уж и сложно, поскольку этот шкаф можно легко передвинуть на другое место.

Даже если в комнате неровные поверхности стен, потолка или пола, это вовсе не будет помехой. Но нужно подготовиться, что для установки нестандартного по размерам корпусного шкафа могут потребоваться некие денежные затраты.

Встроенный шкаф-купе.

Этот тип мебели не имеет панелей сзади и сбоку, у таких шкафов, грубо говоря, нет верха и низа, отличительно от предыдущего варианта. Но его главное преимущество в том, что его можно с удобством разместить в любой нише. При отсутствии ниши, шкаф можно сделать смежным с несущей стеной или полом, однако такой подход не считается классической в своем исполнении встройкой.

Вполне логично, что купе такого типа немного ниже по стоимости. Но все же при его покупке нужно все хорошенько обдумать, особенно, если в доме или квартире нет ни одной ниши для его установки. Встроенный шкаф – это «постоялец», который не будет свободным «путешественником», как его собрат – корпусный шкаф-купе.

Кроме того, при установке такого шкафа трудности могут возникнуть из-за неровности поверхностей, если детали предварительно не будут подогнаны под размер комнаты. Специалисты не рекомендуют устанавливать шкафы-купе самостоятельно, так как неправильная сборка может испортить конечный результат. Стоит доверить этот процесс квалифицированным сборщикам.

Наполнение шкафа-купе.

Здесь можно применять абсолютно любые функциональные аксессуары. Так, кроме традиционной штанги и полочек, можно установить в шкафу очень вместительные ящики и полки для хранения обуви и одежды, брючницы, рейлинги, пантографы и т.д. Благодаря столь продуманному внутреннему убранству шкафа он станет максимально функциональным, для всех вещей в доме найдется свое место.

Ведущие производители.

В наше время рынок шкафов-купе отличается особой разнообразностью. Современные производители предлагают мебель, изготовленную из натурального материала высокого качества, с самыми разными дизайнерскими решениями, широким выбором цветовой гаммы и вполне доступной стоимостью. Чего только стоят шкафы-купе, которые имеют рисунки и даже фото на дверцах.

Такие шкафы предлагает производитель «Ижмебель». «Боровичи» изготавливают недорогие по стоимости распашные модели и классические шкафы-купе. У производителя «Макеенков» имеются шкафы-купе по доступной цене. «Орматек» удивляет покупателей не только моделями эконом-класса, но и довольно элитными изделиями, которые могут быть отделаны экокожей.

Итог.

Среди поистине огромного количества предложений от производителей шкафов-купе современный покупатель может выбрать наиболее оптимальный для себя вариант шкафа, выполнение которого будет соответствовать всем его требованиям и пожеланиям!

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