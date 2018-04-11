Нижегородский минтранс считает необходимым увеличить число маршрутов муниципальных перевозчиков до 60% в 2019 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области считает необходимым число маршрутов муниципальных перевозчиков до 60% в 2019 году. Об этом министр Вадим Власов сообщил на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания региона 16 апреля 2018 года.



По информации Власова, в настоящее время на территории области общественный транспорт работает на 870 маршрутах регулярных перевозок. В процессе задействовано 3,3 тысячи автобусов, 300 трамваев и 257 троллейбусов. Перевозки осуществляют 38 муниципальных предприятий, 30 хозяйственных обществ и 209 индивидуальных предпринимателей.



Как сообщил министр, число маршрутов муниципальных перевозчиков, если отталкиваться от положительного опыта регионов с уже проработанной системой, должно составлять не менее 50%.



"Но мы хотим стремиться к тому, чтобы хотя бы 60% приходилось на муниципальные предприятия. Конечно, сначала надо достичь хотя бы 50%, потому что с учетом Нижнего Новгорода доля муниципальных предприятий в регионе сейчас меньше", - отметил Власов.



По информации главы министерства, в настоящее время прорабатывается комплекс мероприятий по оптимизации хозяйственной деятельности транспортных предприятий. Первые результаты работы можно будет увидеть уже в текущем году, что касается увеличения числа муниципальных маршрутов, то соотношения 60% на 40% планируется достичь в 2019 году.

Точную цифру, сколько сейчас маршрутов у муниципальных перевозчиков, министр не назвал.

Напомним, 12 апреля мэр Нижнего Новгорода заявил о планируемом расторжении договора с перевозчиком по маршруту Т-71.