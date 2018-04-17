Ключевые преимущества алюминиевых светопрозрачных конструкций

Компания «Жилстрой-1» поставляет на рынок качественные светопрозрачные конструкции из алюминиевого профиля. Стоит сказать, что последние пользуются большим спросом в рамках современности. Эстетическая составляющая играет большую роль в настоящем. За престижный и привлекательный фасад здания многие готовы платить деньги.
Светопрозрачные конструкции могут похвастаться широкими преимуществами и возможностями. С их помощью можно создать двери и окна любых габаритов и форм. Материал отличается предельной гибкостью, но при этом прочный и долговечный. В этом случае получится встроить в проёмы конфигурации практически любой сложности. Такие конструкции просто идеально подходят для современных проектов зданий. Строения будут смотреться предельно презентабельно, ярко и современно.
Алюминиевые профили отличаются относительно небольшим весом, поэтому монтировать их не составит большого труда. Они устойчивы к негативным проявлениям извне, в том числе коррозии и деформациям. Дождь, снег, мороз или высокие температуры не способны повлиять на внешний вид изделий.
Светопрозрачные конструкции из алюминия – это идеальный тандем долговечности и эстетической привлекательности. Они не требуют к себе особого отношения. Кроме того, такие изделия могут похвастаться высокой пожарной безопасностью.
Конструкции из алюминия могут быть тёплыми или холодными. Последние варианты обычно применяются там, где отсутствует необходимость в дополнительной теплоизоляции. Чаще всего такие изделия используют для остекления балконных зон. Тёплый профиль включают термомост или терморазрыв, благодаря чему может похвастаться отменными теплофизическими свойствами. Его можно применять даже в тех помещениях, что предназначены для постоянного проживания.
Алюминиевые профили могут похвастаться широким ассортиментом. Подобрать оптимальный вариант в рамках проекта не составит труда, без ущерба для его индивидуальности.
Светопрозрачные конструкции способны гармонично вписаться в архитектуру большинства зданий.
Будущее за современными материалами и нестандартными подходами.
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