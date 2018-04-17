Около 250 кг нефтепродуктов собрано с поверхности Волги в районе Нижнего Новгорода по данным на 19 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Около 250 кг нефтепродуктов тяжелой фракции было собрано с поверхности реки Волги в районе Нижнего Новгорода в ходе проверок экологов по данным на 19 апреля. Об этом на заседании постоянной комиссии по экологии Гордумы 19 апреля 2018 года сообщил директор МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода" Сергей Гашков.

"С 6 апреля установлены два рубежа водных заграждений в районе причальной стенки ООО "Волгатрансойл". Около 250 кг нефтепродуктов тяжелой фракции было собрано – это практически дизельное топливо, оно воспламеняется. По информации Сормовской ТЭЦ, был также организован сбор нефтяной пленки. Они с 4 июня установят заграждения на выходе из канала", - рассказал он.

"По результатам анализа отобранных проб по данным на 17 апреля выявлено превышение в 7,4 раза по нефтепродуктам", - добавил директор МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города" Лев Лаптев.

Заместитель министра экологии области Наталья Мочалина, которая также присутствовала на заседании, сказала, что общая площадь загрязнения, по-прежнему, не определена и предложила рассмотреть вопрос о том, чтобы в зимний период минимизировать складирование снега в районе Бурнаковской низины, таким образом снизить давление на почву, что косвенно может сказываться на увеличение нефтяных пятен. В данный момент она сообщила, что планируются исследования. "Институту водных проблем РАН поручено провести исследования. Ведется подготовка технического задания, чтобы потом подтвердить источники загрязнения и разработать мероприятия по очистке. Источники финансирования могут быть разные. Надеемся, что федерация поможет. Если нет, то информация будет представлена губернатору области на финансирование этих исследований", - ответила она.

"Исследования – это хорошо, но причины не озвучены. Почему раньше гидрологический режим не менялся? Новая застройка микрорайона Бурнаковский изменила этот режим. В районе болот на этой территории наблюдается значительное превышение ПДК. Если мы сейчас начнем увлекаться исследованиями, то потеряем время, решение должно приниматься быстро. Нужно переходить на конкретные решения. Надо прекращать загрязнения, а не исследования проводить", - заметила заслуженный эколог России, профессор, представитель Ассоциации нижегородских предпринимателей в области обращения с отходами Клара Романова.

Депутат Александр Котельников ("Единая Россия") обратил внимание, что помимо нефтяных пятен, есть еще пруды кислых гудронов в районе Сормовской ТЭЦ, которые также представляют опасность.

"Если он пруды кислых гудронов начнут вытекать, то будет уже поздно. Давайте начнем хоть какие-то мероприятия! Финансирование должнно происходить из федеральных денег, надо начинать входить в федеральные программы", - резюмировал он. На что Мочалина ответила, что пока нет федерального финансирования даже по ликвидации шламонакопителя "Белое море" в Дзержинске.

Депутаты решили взять на контроль ситуацию в Бурнаковской низине. Депутат Роман Буланов ("Единая Россия") заметил, что в микрорайоне Бурнаковский продолжают строить дома, дальнейшее строительство может ухудшить ситуацию. Он предложил обратиться к врио губернатора Глебу Никитину, чтобы тот также взял под контроль проблему, чтобы в перспективе рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения строительства домов. Эту идею также поддержал Николай Сатаев (КПРФ).

Напомним, в начале мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов выделил 4,5 млн рублей из резервного фонда горадминистрации на ликвидацию пятен нефтепродуктов, которые можно наблюдать на поверхности Волги в районе Бурнаковской низины.

Как сообщалось ранее, в начале апреля депутат ЗСНО Владислав Атмахов обратился в департамент Росприроднадзора по ПФО и природоохранную прокуратуру из-за нефтяных пятен на Волге по обращениям граждан. Он отмечал также, что прежние подобные обращения результатов не дали. Ранее, департамент Росприроднадзора по ПФО сообщил, что радужные пятна на Волге являются наследием советской эпохи. На территории Бурнаковской низины с 1882 года работала Сормовская нефтебаза.