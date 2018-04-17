Подрядчик не планирует заменять "временный" асфальт между рельсами на пересекающих Б.Покровскую трамвайных путях Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Подрядчик не планирует заменять "временный" асфальт на плитку между рельсами на ул. Октябрьской в Нижнем Новгороде.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства горадминистрации, подрядная организация ООО "УК Возрождение Торговый Дом", выполнявшая работы по благоустройству первой очереди ул. Большой Покровской (в границах от ул. Октябрьской до пл. Минина и Пожарского), с 11 апреля приступила к устранению дефектов по гарантийным обязательствам. Работы по устранению выявленных на сегодняшний день дефектов планируется завершить до 31 мая 2018 года.

В рамках восстановительных работ планируется: устранение деформации гранитного покрытия, облицовки подпорных стенок, восстановление решеток водосборных лотков ливневой канализации и подсветки в зоне сигнации "Треугольник с историческим мощением" перед ДК им.Свердлова.

При этом в департаменте отметили, что замена асфальтобетонного покрытия в зоне трамвайных путей на пересечении ул. Большой Покровской и ул.Октябрьской запланирована в рамках ремонта II очереди улицы.

Напомним, что асфальт на этом участке был положен временно на замену некачественно уложенной плитке. Тогда же замглавы горадминистрации Александр Герасименко заявлял, что муниципалитет не планирует принимать работы с выявленными недочётами. "Принято единственно верное на сегодняшний день решение – чтобы спокойно пережить зиму, разбитую плитку уберут, а между рельсами на улице Октябрьской временно уложат асфальт. Весной 2018 года, когда мы приступим к дальнейшему благоустройству Большой Покровской, все недочеты подрядчик исправит. Думаю, к майским праздникам центральная улица нашего города будет выглядеть абсолютно по-новому", - сообщал он.

Напомним также, что вторая очередь ул. Большой Покровской в декабре 2017 года была выбрана по итогам голосования на сайте горадминистрации для благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды". Но позднее врио губернатора Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов договорились о переносе ремонта второй очереди на 2019 год.