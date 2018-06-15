"Ростелеком" проводит акцию "Футболомания" для болельщиков ЧМ-2018 Бизнес

"Ростелеком" проводит акцию "Футболомания" для болельщиков ЧМ-2018. Об этом пресс-служба компании сообщила 20 июня 2018 года.

Согласно информации, до августа можно на специальных условиях подключить все, что нужно болельщику и его семье – высокоскоростной "Домашний интернет", "Интерактивное ТВ" и получить в комплекте популярную компьютерную игру FIFA 18, у которой свыше 42 млн игроков по всему миру.

"Ростелеком" помогает максимально подготовиться клиентам к главному спортивному событию лета. Самое время подключить высокоскоростной интернет и "Интерактивное ТВ", чтобы в лучшем качестве смотреть матчи и передачи о мундиале, следить за новостями и обмениваться эмоциями в соцсетях. А в игре FIFA 18 можно лично победить в чемпионате, вне зависимости от того, как выступает сборная", – отметил директор продуктового офиса по работе с массовым сегментом компании "Ростелеком" Артем Черменин.

Чтобы получить в комплекте с услугами ключ к игре FIFA 18, надо до 15 августа 2018 года оставить заявку на подключение высокоскоростного "Домашнего интернета" или пакета интернет+ТВ, а также оплатить авансом три месяца пользования услугами. В период проведения Чемпионата мира по футболу всем игрокам FIFA 18 будет бесплатно доступно специальное дополнение к игре со всеми командами-участниками чемпионата, стадионами и символикой главного спортивного события этого лета.