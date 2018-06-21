Группа Pendulum выступит на Фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде 21 июня Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Группа Pendulum выступит на Фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде 21 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

21 июня на площадке Фестиваля болельщиков FIFA на площади Минина и Пожарского будут традиционно транслироваться матчи в рамках очередного игрового дня ЧМ-2018. В этот день пройдут игры: Дания – Австралия (группа C) - 15:00-17:00, Франция – Перу (группа C) - 18:00-20:00, в завершение дня с 21:00 до 23:00 будет транслироваться матч Аргентина – Хорватия (группа D), который будет проходить на "Стадионе Нижний Новгород".

Между трансляциями с 13:50 до 14:45 пройдёт тематическая программа "По берегам Волги", с 17:00 до 17:40 состоится выступление группы Pendulum, с 20:05 до 20:40 – выступление cover-band Kashtany iz Berlina.

Площадка фестиваля традиционно откроется для посетителей в 13:00 и будет работать до 00:00. Вход на Фестиваль болельщиков FIFA бесплатный для всех.

Напомним, 21 июня в Нижнем Новгороде состоится матч группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ между сборными Аргентины и Хорватии. Команда Хорватии прибыла в столицу Приволжья 19 июня, сборная Аргентины – 20 июня.

Как сообщалось ранее, первый матч ЧМ на нижегородском стадионе состоялся 18 июня – в этот день играли Швеция и Республика Корея. 19 июня, в день матча между Россией и Египтом, площадку Фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде посетили около 20 тысяч человек.

Всего в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.