Почти 20 тысяч человек посетили фан-зону в Нижнем Новгороде во время матча Россия-Египет 19 июня

территория фан-зоны в Нижнем Новгороде 19 июня
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Почти 20 тысяч человек посетили фан-зону в Нижнем Новгороде во время матча Россия-Египет, который проходил в Санкт-Петербурге 19 июня 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в нижегородской Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий 20 июня.
Согласно информации, всего 19 июня на территории Фестиваля болельщиков на площади Минина и Пожарского побывало 19900 человек.
Во время матча фан-зона была заполнена полностью. В 21:12 вход на неё был закрыт из-за максимальной загрузки, гейты работали только на выход.
Напомним, матч между сборной России и командой Египта завершился со счётом 3:1. По итогам двух побед в групповом этапе, Россия может досрочно рассчитывать на выход в плей-офф Чемпионата.
Как сообщалось ранее, в день открытия фестиваля болельщиков, в который также состоялась игра между Россией и Саудовской Аравией, территорию Фестиваля болельщиков посетило более 26 тысяч человек.
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