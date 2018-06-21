"День города" в Нижнем Новгороде фактически будет длиться целый месяц", – эксперт-мониторинг событий недели от "Минин-центра" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Эксперт-мониторинг событий 18-22 июня 2018 года от АНО "Минин-центр"



Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, оказывающие влияние на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области с долговременными тенденциями.

Федеральная тема, влияющая на нижегородскую ситуацию – реакция на предложение Правительства РФ о повышении пенсионного возраста

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, федеральная власть в целом и правительство в частности создали дискуссию на "ровном месте". Озвучен целый "букет реформ" - повышение пенсионного возраста, повышение НДС, повышение цен в связи с ростом бензина и так далее. "Предложение правительства о повышении пенсионного возраста автоматически приводит к появлению протестных настроений. Сейчас это сглаживается проведением чемпионата мира по футболу, но после его завершения можно ожидать реального проявления общественного недовольства. Свидетельством этого сегодня является позиция профсоюзов, некоторых парламентских партий и оппозиционных движений", - говорит эксперт.

Как отмечает Орехов, надо еще вспомнить, что сейчас в России начались 22 избирательные кампании по выборам губернаторов, которые автоматически будут привлекать общественное внимание к социально-политической повестке. "Несмотря на фактически отсутствие реальных конкурентов на региональных выборах, это, тем не менее, негативным образом будет сказываться на положении кандидатов-лидеров, которые представляют официальную власть. При этом открываются большие возможности для ярких политических заявлений у региональных "оппозиционных" кандидатов в губернаторы", - обратил внимание он.

Также, подчеркивает эксперт "Минин-центра", не исключен вариант принципиального пересмотра, существенных корректив или важных социальных дополнений к озвученной правительственной позиции в этом вопросе. Действия могут быть со стороны Президента России, который пока дистанцировался от этого процесса. "Можно прогнозировать, что окончательная официальная позиция по вопросу пенсионного возраста будет формироваться в зависимости от характера протестных настроений в обществе и уровня рейтинга действующей власти", – заключает Орехов.



Региональная тема – опубликование Стратегии Нижегородской области до 2035 года

На уходящей неделе официально обнародовали Стратегию развития Нижегородской области, которая выносится на широкое общественное обсуждение.

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, оценивая документ, в общем можно отметить, что задержка с его опубликованием была логичной – над стратегией "серьезно работали явно профессионалы и в результате мы увидели достаточно сильный, но не без изъянов документ, в котором выделяется ряд значимых позиций".

"В сравнении с подобными региональными стратегиями в нижегородской присутствует очень грамотная методология: четкое и логичное построение, с обозначением понятного алгоритма последующих действий, как для представителей власти всех уровней, так и для заинтересованных общественных сил. В этом и проявляется настоящий проектный характер документа – это открытый вариант развития области, в котором заинтересованные силы могут реализовать свои компетенции", - подчеркнул эксперт.



Как отмечает Соловьев, в документе обработан большой массив информации и предложений, как со стороны правительства, так и тематических экспертов. "При этом документ написан современным научным языком, с опорой на перспективные научные тенденции. Знанием этого языка владеют не многие, а умением его применять на практике с опорой на конкретику – единицы. Сочетание стратегической философии с прагматичной конкретикой – без сомнения очевидное достоинство этого продукта", - обратил внимание он.

Кроме этого, как подчеркивает эксперт "Минин-центра", документ "получился честным" – кроме обозначения весьма амбициозных целей, есть обоснованные рассуждения о различных вариантах их реализации с учетом возможных, вполне объективных рисков, источники которых находятся не на уровне Нижегородской области. "Данный вариант стратегии – это действительно четкая программа действий современной, ориентированной на передовые технологии областной власти, которая мыслит на уровне тенденций XXI века. И хотя понятно, что предложений и уточнений к документу такого характера появится много, но можно сказать, что разработчики создали красивый кейс с отлично разложенным современным инструментом и понятными инструкциями по его применению для строительства "умного дома" будущего", - заявил он.

Однако, по мнению эксперта, в изначально высоком уровне документа заложена существенная методологическое противоречие его реализации. "Жаль, что этот профессионально созданный кейс будет использоваться в избирательной кампании на уровне примитивного "забивания электоральных гвоздей". Есть опасение, что общественное обсуждение стратегии может свестись к банальному сбору "наказов избирателей" по необходимости решения текущих проблем, а четкая программа стратегических действий может быть размыта мелкими предложениями, которые снизят качественный уровень документа. С другой стороны, если не учитывать поступающую в ходе объявленного широкого обсуждения проблематику, то теряется главный мотивирующий посыл – соучастие избирателей в губернаторской кампании. К сожалению, в стратегии массово отсутствуют хоть какие-либо сроки в реализации указанных инфраструктурных объектов. Надеюсь, после сентября 2018 года интерес к стратегии не угаснет и работа по детализации задач будет продолжена", – констатирует эксперт.



Муниципальная тема – проведение чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде

Как отмечает член правления "Минин-центра", генеральный директор компании "Медиа Столица" Сергей Раков, проведение футбольных матчей в Нижнем Новгороде, наряду с победами национальной сборной, создает особое настроение среди горожан. Город и его службы проходят проверку "на прочность", на умение принимать у себя сверхмасштабное мероприятие. И в целом это удаётся.

"Никогда еще нижегородцы не общались с таким количеством иностранцев именно на своей земле, у себя дома, а не на иностранных курортах. Большое количество иностранных болельщиков в прежде закрытом городе вызвало появление новых чувств и настроений среди нижегородцев. Это возможность не только увидеть представителей многих стран, но и сравнить себя с ними, а также желание достойно показать и себя. Это, в свою очередь, вызывает чувства патриотизма и гордости и поддерживает настроение праздника, который начался в День города 12 июня и будет длиться целый месяц", - рассказал он.

Как отмечает Сергей Раков, это важно и с информационной точки зрения. "Глазами этих иностранцев будет восприниматься Россия и Нижний Новгород во всем мире. Сегодня информационными модераторами становятся не только и не столько представители власти, но и простые жители, что позволяет развеять многие стереотипы, которые создавались по отношению к нашей стране долгое время. Первое настороженное отношение к многочисленным иностранцам быстро прошло, и нижегородцы также активно радуются футболу вместе с ними", - сказал эксперт.

По его мнению, нижегородское чувство собственного достоинства по отношению к иностранным гостям, в тоже время открытость и легкая ирония по отношению к миролюбивым слабостям иностранцев – это и есть модная сегодня транспарентность, которая транслируется миру. "В результате информационный эффект от простого человеческого общения будет не менее значим, чем прогнозируемые экономические последствия от проведения футбольного чемпионата", – заключает эксперт.