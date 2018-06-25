Фитодизайн в оформлении помещения ресторана или кафе

В условиях постоянной конкуренции владельцам ресторанов и кафе приходится беспокоиться о качестве приготовления блюд, их стоимости, а также уделить внимание интерьеру. Одним из вариантов, который может помочь с привлечением клиентов, считается озеленение кафе и ресторанов. Так получится добиться более уютной атмосферы в заведении. Специалисты сервиса ficus-design.ru помогут с подбором растений. Расположат все в интерьере органично, соблюдая его стилистику. Эксклюзивный фитодизайн ресторана может стать отличным вариантом подчеркнуть его особенность.

Не каждый руководитель заведения ресторанного типа связывает его фитодизайн с количеством посетителей. Только, согласно статистике, клиенты кафе готовы находиться там, где им уютно и комфортно. Поэтому они готовы чаще посещать такие заведения. В итоге, озеленение может стать важным критерием его привлекательности со стороны посетителей.

Использование растений в общественных заведениях позволяет решать не только эстетические задачи, но и проблемы, связанные с грамотным расположением элементов. Они могут выступать «перегородками» помещения, разбивая его на функциональные зоны. К примеру, выполнятся в качестве«ширмы» между центральным залом и площадкой для малышей. Более того, разрабатывая программу озеленения, специалисты обязательно учтут особенности и специфику заведения, расположив растения так, чтобы они позволяли свободно перемещаться по его территории.

Чтобы создать приятную атмосферу в помещении, растения и цветы должны соответствовать кафе, особо не мешая. Обязательно следует учесть фактор, что некоторые посетители могут иметь аллергию. Для этого флористами тщательно отбираются растения, без явных резких запахов. Приветствуются лёгкие ароматы, способствующие поддержанию приятной атмосферы.

Отдавая предпочтение красивому внешнему виду, многие новички ресторанного бизнеса могут совершать ошибку, приобретая быстро погибающие и увядающие растения. Доверив эту задачу специалистам, можно добиться не только индивидуального подхода, но и более грамотного украшения помещения подходящими и долговечными растениями.

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