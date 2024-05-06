Частичное перекрытие Мызинского моста для планового ремонта начнётся с 14 мая Общество

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В понедельник 13 мая стартуют подготовительные работы к плановому ремонту деформационного шва на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. Частичное перекрытие переправы начнётся с 14 мая. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, специалисты будут работать внутри сооружения. В целях безопасности по ходу ремонта будут частично перекрываться некоторые полосы.

В ведомстве предупредили, что срок окончания ремонта Мызинского моста по контракту - в июне, но подрядная организация будет стараться завершить работы как можно быстрее.

В этот период на путепроводе будут выставлены ограничительные знаки и организовано дежурство сотрудников ГИБДД.

Напомним, профилактические работы по техническому обслуживанию деформационных швов на Мызинском мосту проходили в феврале.

Сейчас скорость движения по Мызинскому мосту ограничена до 40 км/ч для предотвращения ДТП и в целях сохранения конструкций моста в исправном состоянии.