Нижегородская администрация планирует реорганизовать кольцевую развязку у станции метро "Пролетарская" до конца октября Общество

Администрация Нижнего Новгорода планирует построить дорогу для разрыва кольцевого движения у станции метро "Пролетарская" до конца октября 2018 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации 26 июня.

Согласно информации, 25 июня глава города Владимир Панов провел выездное совещание по вопросу реорганизации кольцевого движения на данном участке. Третий этап реконструкции предполагает строительство дороги от улицы Лесной до улицы Новикова-Прибоя с выходом к остановке общественного транспорта на улице Херсонской.

По словам замглавы администрации Александра Герасименко, для усовершенствования кольцевой развязки с уходом от кругового движения на "Пролетарской" также предстоит решить вопрос с собственниками гаражей, которые находятся на месте, где по генплану должна проходить дорога. Как отметил и.о. главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов, необходимо решение по сносу четырех гаражей и электрощитовой ГСК. "Мы переговорили с председателем ГСК, разговаривали со всеми собственниками. В принципе, понимание есть, они готовы к сотрудничеству", - подытожил Лукоянов.

Владимир Панов дал подчиненным месяц на решение вопросов с собственниками гаражей. "Интервал я взял с неким запасом, чтобы за три месяца можно было реализовать проект по строительству дороги. К концу года планируем снижение транспортной нагрузки в районе "Пролетарского кольца", - заявил мэр.



Напомним, что на заседании Гордумы 20 июня сообщалось о том, что на реконструкцию дороги от ул. Лесной до ул. Новикова-Прибоя будет направлено 16 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года муниципалитет сообщил о возобновлении проекта по "разрыву кольца" в районе станции метро "Пролетарская". Работы оценивались в 20 млн рублей.

Напомним, "разрыв" кольцевого движения на этом участке был приостановлен в 2015 году, так как здесь находился гаражный кооператив и теплотрасса. Тогда в горадминистрации сообщили о том, что на снос гаражей в бюджете города не хватало 4 млн рублей. Также отмечалось, что работы по завершению непосредственного строительства дороги планируется передать инвестору, который намерен построить микрорайон в районе ул. Новикова-Прибоя.