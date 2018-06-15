Мэрия планирует направить около 16 млн рублей на реконструкцию дороги у станции метро "Пролетарская" в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Администрация Нижнего Новгорода планирует направить около 16 млн рублей на реконструкцию кольцевой дороги у станции метро "Пролетарская". Об этом заместитель главы администрации города Александр Герасименко сообщил на заседании Гордумы 20 июня 2018 года.

"Есть конфликтное движение на дороге около метро "Пролетарская". Принято решение о том, чтобы провести ремонт дороги в этом районе, стоимость работ составит около 16 млн рублей. Кроме того, произойдет улучшение освещения, также предусмотрен снос гаражей", - рассказал он.

Герасименко пояснил корреспонденту агентства, что за счёт сноса гаражей освободится место для строительства дополнительной дороги, с помощью которой будет усовершенствована развязка.

Напомним, что в ноябре 2017 года муниципалитет сообщил о возобновлении проекта по "разрыву кольца" в районе станции метро "Пролетарская". Работы оценивались в 20 млн рублей.

Напомним, "разрыв" кольцевого движения на этом участке был приостановлен в 2015 году, так как здесь находился гаражный кооператив и теплотрасса. Тогда в горадминистрации сообщили о том, что на снос гаражей в бюджете города не хватало 4 млн рублей. Также отмечалось, что работы по завершению непосредственного строительства дороги планируется передать инвестору, который намерен построить микрорайон в районе ул. Новикова-Прибоя.