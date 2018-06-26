НРО "Справедливой России" готово объединиться с другими партиями в вопросе недопущения повышения пенсионного возраста Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородское региональное отделение (НРО) партии "Справедливая Россия" готово объединиться с другими партиями в вопросе по недопущению повышения пенсионного возраста. Об этом член совета партии "Справедливая Россия", депутат Законодательного собрания области, директор частной школы им. М. Ломоносова и Галина Клочкова сообщила на пресс-конференции 27 июня 2018 года.



Речь идет о резонансном законопроекте, который предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). 18 июля в Госдуме проект будет рассмотрен в первом чтении.



Клочкова от лица НРО партии призвала не голосовать за этот законопроект, при этом работать над реформой не в ходе митингов, а на законодательном уровне. "В этой плоскости основная работа предстоит депутатам всех уровней. Позиция заключается в следующем: выплачиваемые пенсии не могут всерьез обеспечивать достойную жизнь и превращаются в способ дожития. Сложнее всего будет людям, которые работали в 90-е годы, когда существовала высокая безработица, и выходят на пенсию сейчас. Нужно объединяться и показать регион, как место, где можно договариваться, к примеру принять письмо в Госдуму, чтобы поддержать регион", - сказала она.



Предложение "Справедливой России" – принять альтернативный закон "О страховой пенсионной системе в РФ", в котором размер пенсии будет зависеть только от трудового стажа работника и размера зарплаты, будут сохранены все нестраховые и льготные периоды трудовой деятельности (служба в армии, учеба в институте, отпуск по уходу за ребенком, вредные условия труда) и введен запрет на повышение пенсионного возраста до 2030 года. "Самая важная инициатива – это прогрессивная шкала налогообложения подоходного налога. Это всегда декларировалась нами, как единственно справедливый способ пополнения бюджета. Богатые должны платить больше", - заметила она.

"Необходимо в спокойной обстановке, вместе с юристами выработать основы пенсионной реформы", - добавил заместитель председателя совета партии НРО партии "Справедливая Россия" Евгений Сабашников.

Участники пресс-конференции выразили мнение, что это первый случай в последние годы активного призыва со всех сторон подключиться к обсуждению. На заседании Заксобрания области 28 июня этот вопрос депутаты также планируют поднять, чтобы потом обсуждать на комитетах по социальным вопросам и бюджету.



Напомним, 20 июня комитет по соцвопросам Заксобрания области отказался включить в повестку дня вопрос о назначении сроков обсуждения законопроекта о повышении пенсионного возраста. 27 июня стало известно, что вопрос, инициированный КПРФ, будет рассмотрен на внеочередном заседании ЗС НО 12 июля.



Напомним также, что КПРФ намерена инициировать всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. В ЛДПР ранее заявили, что партия будет голосовать против законопроектов о повышении пенсионного возраста и о повышении НДС до 20%.