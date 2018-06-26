Дума Дзержинска Нижегородской области рассмотрит вопрос о финансировании ремонта помещения для планетария Общество

Дума Дзержинска Нижегородской области рассмотрит вопрос о финансировании ремонта помещения для планетария. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 27 июня 2018 года.

Согласно информации, глава города Сергей Попов провел встречу с представителями молодежных организаций. Руководитель общественной организации "Планета людей" Елена Туманова рассказала о проекте "Первые в космосе", который получил из президентского фонда грант на закупку оборудования для цифрового купольного планетария. Планетарий будет организован в одном из помещений центра "Отечество". На подготовку помещения к установке оборудования потребуется проведение ремонтных работ. Туманова и замглавы горадминистрации Валентина Сахарова обратились к главе города с предложением поддержать выделение финансирования на эти цели из городского бюджета около 900 тысяч рублей. Вопрос планируется вынести на рассмотрение Думы после парламентских каникул.

Обсуждая реализацию проектов "Без бумаги" (раздельный сбор макулатуры) и "Чистый город" (установка эко-контейнеров для сбора пластика), Попов обратил внимание молодых людей на возможность повысить рентабельность работ, приобретя специальный пресс для собранного сырья. "Мы уже сами думали об этом. Приобретение пресса позволит собирать макулатуру в больших объемах, к тому же сформованную в кубы ее быстрее покупают, а вырученные деньги мы по-прежнему будем направлять на развитие проекта", - сказал организатор проекта "Без бумаги" Илья Власенков.

Преподаватель Дзержинского технического колледжа, автор проектов "Студенческий театр "Глобус", "История кинематографа" Марсель Шайхаттаров рассказал об идее, которая начнет воплощаться уже в сентябре – проекте "Школа ораторского искусства". "Дело в том, что мои ученики все активнее включаются в работу молодежных городских структур – молодежного парламента, молодежной администрации. И я понимаю, что им не хватает опыта публичных выступлений. Это и стало толчком для нового проекта. В его реализации мне помог центр "Отечество". На базе центра я планирую проводить бесплатные занятия для желающих", - пояснил он.

Надежда Ступницкая рассказала о дзержинском волонтерском отряде, который помогает искать потерявшихся людей, Даниил Шубенкин – о проекте "Шахматная школа "Эндшпиль", Мария Гоняева – о вовлечении молодежи в состав студенческих отрядов в качестве вожатых, проводников. Проектами городского уровня, реализованными на базе социальных учреждений, поделились Ирина Ручкина (работа с неблагополучными подростками в рамках проекта "Жизнь со знаком плюс"), Владлена Уварова (молодежные фестивали "Мечтай!Действуй!", "Город молодежи"), Олеся Вайцицкая (вокальный проект "V.I.P.").

Попов поблагодарил активистов за их деятельность и отметил, что все проекты приносят пользу городу, направлены на его развитие. "От встречи с ребятами впечатление самое положительное. Ведь все они занимаются своими проектами не просто так, формально, а с горящими глазами. Это всегда искренне и подкупает, потому что они делают это от чистого сердца. Чем больше будет таких идей и инициативной молодежи, тем наша жизнь будет лучше. Хочу им пожелать, чтобы они дальше шли вперед, занимались тем, что нравится и приносили пользу окружающим", - сказал он.

Глава города также напомнил, что в этом году порядка 460 тысяч рублей из городской казны выделено на реализацию молодежных проектов. Конкретные проекты, на финансирование которых будут направлены бюджетные средства, определятся на конкурсной основе.