Третий депутат Заксобрания Нижегородской области сдал мандат с начала 2018 года Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской одобрило досрочное прекращение депутатских полномочий Александра Глушкова (фракция "Единая Россия"). Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 28 июня 2018 года.



Соответствующий проект постановления был внесен 20 июня, инициатором является профильный комитет.



Как стало известно на заседании, заявление Глушкова вместе с его удостоверением депутата в Заксобрание принес его помощник.



Напомним, в марте 2018 года депутат ЗС НО Александр Глушков и его брат – депутат Земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. В частности, они обвиняются в мошенничестве при проведении реконструкции автостанции в Балахне и использования ее здания не по прямому назначению, а для организации торгового центра.



По делу братьев Глушковых в апреле 2018 года были арестованы два заместителя главы администрации Балахнинского района: Дмитрий Валатин и Елена Бутусова. В июне - директор ООО "Петрол-НН" Владимир Прядилов.



Напомним также, что председатель комитета по регламенту Дмитрий Малухин ранее заявлял, что "пока человек не признан судом виновным в преступлении, он может быть депутатом".



Глушков - третий депутат, сложивший полномочия в текущем году. Ранее от мандатов отказались вице-спикер Олег Сорокин, находящийся сейчас в СИЗО, и его сын Никита Сорокин. Вместо последнего по партсписку ЛДПР в региональный парламент прошел Владислав Сивый. На мандат Олега Сорокина, который избрался по округу №6, объявлены довыборы. Отметим, что на вакантное место после ухода Глушкова, который был депутатом по округу №21, на 9 сентября выборы уже объявить не успеют.

СПРАВКА:

Александр Леонидович Глушков избран по одномандатному избирательному округу №21. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва, заместитель председателя комитета по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.



Член Партии "Единая Россия" с 2004 года (в марте 2018 года членство приостановлено в связи с расследуемым уголовным делом).



Родился 9 августа 1973 года в д. Конёво Балахнинского района. Окончил ННГУ им.Н.И.Лобачевского



В 2005 году был избран депутатом Конёвского сельсовета по округу №9 и депутатом Земского собрания Балахнинского района по 24 округу. 2010 год – повторно избран депутатом Конёвского сельсовета, из состава сельсовета делегирован в Земское собрание района.



2011 год - избран депутатами Земского собрания района на должность председателя Земского собрания, главы Балахнинского района. 2014 год – избран депутатом поселкового Совета р.п. Гидроторф, поселковым советом делегирован в Земское собрание. Повторно избран депутатами на должность главы МСУ.



В 2016 году избрался в Законодательное собрание Нижегородской области.