ГИБДД оштрафовало 110 водителей за проезд по ул.Б.Покровской в Нижнем Новгороде 1-29 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГИБДД оштрафовало 110 водителей за проезд по ул.Большой Покровской в Нижнем Новгороде с начала июня. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 29 июня 2018 года.

По данным инспекторов, три дня 25, 26 и 27 июня не было зафиксировано ни одного нарушения ПДД на улице, так как в эти дни на главной улице города действовали ограничения. Наибольшее количество несанкционированных въездов на пешеходную улицу за прошлую неделю было зарегистрировано 22 июня – пять, 23 июня было меньше всего нарушений - три.

Согласно информации, штраф за проезд по пешеходной улице составляет две тысячи рублей.

Напомним, что 18-21 июня на Большой Покровской также не было нарушений ПДД.

Как сообщалось ранее, в конце мая знаки "Пешеходная дорожка" были установлены в 16 точках центральной пешеходной улицы города.