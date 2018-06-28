Обсуждения проекта маршрутной сети прошли в Советском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Общественные обсуждения проекта маршрутной сети прошли в Советском районе Нижнего Новгорода 29 июня 2018 года.



Согласно озвученной информации, социальные автобусы №№ 1, 2, 26, 27, 28, 37, 41, 43, 61, 62, 68 и 85 остаются без изменений с увеличением подвижного состава по некоторым направлениям. Автобус № 12 планируется продлить до ул. Дубравной, по автобусам № 16 и № 19 пока не определено, сколько единиц будет выходить на линию. В планах - восстановить автобус № 20 (аэропорт-м/р Верхние Печеры). По автобусу № 30 (пос. Черепичный-пл. Горького) есть предложение продлить его путь следования до м/р Мещерское озеро и увеличить выпуск автобусов, по автобусу № 51 планируется изменение схемы с проездом мимо ул. Рокоссовского и ул. Ванеева в обоих направлениях. Автобус № 72 (м/р Верхние Печеры-Щербинки), при условии восстановления движения троллейбуса № 16, департамент транспорта города намерен продлить в Верхние Печеры с проездом через м/р Цветы. Планируется восстановить автобус № 80 с изменением схемы движения (ул. Долгополова-Метромост-Кузнечиха2). Трамвай № 27 планируется восстановить с продлением до Верхних Печер.



Коммерческие маршруты Т-4, Т-14, Т-18, Т-34, Т-70, Т-81, Т-89, Т-91, Т-92, Т-94 и Т-97 остаются без изменений. По Т-50 планируется изменить схему с проездом через ул. Рокоссовского в обоих направлениях. Маршрут Т-29 прорабатывается, маршрут Т-63 будет продлен до м/р Юг, Т-82 будет ехать через ул. Горную.



Сразу несколько жителей попросили вернуть трамвай № 18 на кольцевую схему движения с проездом через ул. Н. Сусловой и ул. Ивлиева. Вопрос прорабатывается. Участники встречи также поинтересовались, когда будет продлено движение троллейбусов до автовокзала Щербинки. В дептрансе по срокам пока не ответили. "Были подготовлены предложения по работе троллейбусов с динамической подзарядкой. Вопрос решается", - ответили жителям.



Жители также попросили продлить схему движения автобуса № 31 до пос. ТИЗ "Надежда" (Приокский район), вернуть автобус № 38 на линию и уменьшить интервалы движения автобуса № 28, а также рекомендовали перенять опыт Казани, где информация о маршрутах размещена на информационных табло. Участники предложили построить дорогу в деревню Ново-Покровское, чтобы можно было наладить движение общественного транспорта и там. Предложения будут учтены в новой схеме, пообещали в дептрансе.



В каждом районе города пройдет по два обсуждения, всего их будет 16. Встречи уже прошли в Московском, Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Нижегородском и Приокском районах города.



Напомним также, 28 июня нижегородский дептранс обнародовал предварительную маршрутную сеть. Пожелания, высказанные на прошедших обсуждениях, в ней учтены частично.