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Общество

МЧС предупреждает о возможности оползней из-за ливня в Нижегородской области 2-3 июля

02 июля 2018 11:57  [37] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) из-за гроз и града в Нижегородской области 2 и 3 июля 2018 года. Об этом пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону сообщила со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС"

Согласно информации, днем 2 июля, с сохранением до конца дня и ночью 3 июля, местами по Нижегородской области ожидаются грозы, ливни, локально град, при грозе усиление юго-восточного ветра порывами 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов, в том числе не оборудованных громоотводом молниями.

Увеличивается вероятность возникновения, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, локальными подтоплениями в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затоплениями пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий, полеганием сельхозкультур. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

Напомним, по данным нижегородского гидрометцентра, в Нижегородской области 2 июня прогнозируются неустойчивая погода с грозовыми дождями, не исключены ливни и град, порывистый юго-западный ветер. Днем, по-прежнему, жара +28°…+31°, минимальные температуры +17°…+20°.

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