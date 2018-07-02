Кандидаты в губернаторы Нижегородской области сообщили об отсутствии проблем при сборе подписей Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Сбор подписей для преодоления муниципального фильтра у кандидатов в губернаторы от оппозиционных парламентских партий Нижегородской области проходит без проблем. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали кандидаты от региональных отделений КПРФ, ЛДПР и партии "Справедливая Россия" 3 июля 2018 года.



Избирательная кампания по выборам губернатора стартовала 8 июня, выборы пройдут 9 сентября. Кандидатам предстоит преодолеть так называемый муниципальный фильтр: для выдвижения кандидат должен собрать не менее 7% нотариально заверенных подписей депутатов всех уровней минимум в двух третях муниципалитетов региона (по федеральному закону минимальная планка – 5%, максимальная – 10%).



"Работа ведется, подписные листы есть, наши депутаты работают на разных уровнях. Подписывают охотно", - отметила кандидат от "Справедливой России", депутат Заксобрания Нижегородской области Галина Клочкова. Она также добавила, что, хотя подписи должны быть собраны до 24 июля, их сбор, скорее всего, завершится раньше.



Кандидат от ЛДПР Александр Курдюмов также сообщил, что сбор проходит нормально и должен быть завершен в установленный срок. "Депутаты подписываются вполне активно", - сказал он, добавив, что процессом удовлетворен.



Кандидат от КПРФ Владислав Егоров, в свою очередь, отметил, что данная работа в партии также проходит в плановом порядке. "До конца срока времени много, но все же еще рано говорить, успеем ли", - сказал он.



Все три кандидата, помимо этого, сообщили, что решения по поводу кандидатур представителей исполнительной власти в Совете Федерации пока окончательно не приняты.



В пресс-службе НРО "Единой России" сообщили, что сбор подписей за их кандидата – врио губернатора Глеба Никитина – идет в соответствии с графиком, сомнений в том, что они будут собраны в срок, нет.

Связаться с региональным отделением "Партии пенсионеров", от которой на выборы губернатора Нижегородской области идет 62-летний Александр Быков, не удалось.

Напомним, на выборах губернатора Нижегородской области в 2014 году Валерий Шанцев ("Единая Россия") набрал 86,93% голосов избирателей, Александр Бочкарев ("Справедливая Россия") – 5,65%, Александр Курдюмов (ЛДПР) – 2,62%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") – 2,15%, Михаил Кузнецов ("Патриоты России") – 0,96%, Андрей Завьялов ("Партия Великое Отечество") – 0,48%, Рустам Досаев ("Гражданская платформа") – 0,4%.



Еще четыре человека тогда получили отказ в регистрации в качестве кандидатов из-за недостаточного количества голосов муниципальных депутатов: Владимир Буланов (КПРФ), Александр Быков ("Партия пенсионеров"), Виктор Зайденберг ("Гражданская сила") и Виктор Растеряев ("Родина").