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Политика

Один человек выдвинулся на довыборы в ЗС НО к 3 июля

03 июля 2018 12:36  [149] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Один человек выдвинулся на довыборы в Законодательное собрание Нижегородской области (округ №6) к 3 июля 2018 года. Об этом сообщается на сайте облизбиркома.

Согласно данным комиссии, статус выдвинутого кандидата пока имеет только один человек – гендиректор ООО "Президент Нева-Строй" (г. Нижний Новгород) Геннадий Дмитриевич Старов 1952 года рождения. Он уроженец г. Горький, проживает в Санкт-Петербурге. Он самовыдвиженец.

Выдвижение кандидатов в региональный парламент продлится до 13 июля.

На довыборы в Гордуму (округ №17) и Госдуму (округ №129) пока избиркомом в качестве выдвинутого кандидата никто не зарегистрирован.

Напомним, в Госдуму НРО партии "Яблоко" намерено выдвинуть своего председателя Олега Родина, НРО "Единой России" – и.о. замгубернатора Дмитрия Сватковского, НРО "Справедливой России" – члена совета НРО Татьяну Гриневич, ЛДПР – заместителя координатора регионального отделения Алексея Круглова, КПРФ – депутата Госдумы VI созыва Николая Рябова.

В ЗС НО (округ №6) единороссы выдвинули уполномоченного профсоюзной организации завода "ГАЗ"Артема Баранова, ЛДПР – предпринимателя Владимира Глазова, "Справедливая Россия" – члена Молодежного парламента Владимира Москаленко, КПРФ - народного артиста РФ Василия Овсянникова.

В Гордуму Нижнего Новгорода от ЕР пойдет экс-министр культуры региона Сергей Горин, от ЛДПР – координатор регионального отделения Дмитрий Николаев, от СР – предприниматель Антон Москаленко, от КПРФ - депутат ЗС НО V созыва Михаил Завьялов.

Как сообщалось ранее, округ №6 в ЗС НО стал вакантным после сложения полномочий вице-спикером Олегом Валентиновичем Сорокиным, округ №17 в Гордуму - после сложения полномочий депутатом Олегом Владимировичем Сорокиным, округ №129 в Госдуму - после сложения полномочий Владимиров Пановым, который стал главой Нижнего Новгорода.

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