Суд в Нижнем Новгороде отправил на принудительное лечение виновного в убийстве трех человек на ГАЗе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд в Нижнем Новгороде отправил на принудительное лечение виновного в убийстве трех человек на ГАЗе. Об этом сообщается на сайте Автозаводского райсуда 3 июля 2018 года.

Согласно информации, обвиняемому была проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению комиссии, он страдает психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Мужчина освобожден от уголовной ответственности по п."а" ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, п."а" ч.2 ст.105, ч.2 ст.318, ч.1 ст.222.1, ч.1 ст.223.1, ч.1 ст.222.1, ч.1 ст.223.1 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Он будет помещен в психиатрический стационар специализированного типа.

Как сообщалось ранее, утром 23 августа 2017 года работник ПАО "ГАЗ" Сергей Бахаров ударил ножом свою 41-летнюю знакомую, а также еще двоих работников завода: мужчин 51 года и 56 лет. От полученных ранений трое потерпевших скончались. Кроме того, еще двое пострадавших мужчин 52 и 46 лет были госпитализированы с колото-резанными ранениями. По предварительным данным, убийство было совершено на почве ревности. В ходе задержания Барахов оказал сопротивление полицейским, вынудив их применить табельное оружие.

Напомним, следователи просили суд отправить обвиняемого на принудительное лечение.