Зачем нужен противоток для бассейна?

Противотоком называют специальное приспособление, которое создает сильное течение воды в небольшом пространстве.

Система противотока состоит из насосного устройства, которое работает от сети. Спортсмены и просто любители плавания знают, что без этого прибора в бассейнах невозможно нормально тренироваться. Также при помощи данного прибора может выполняться отличный гидромассаж. Приобрести противоток и другое оборудование для бассейнов можно на сайте atlaspool.ru. Предлагаемая продукция отличается высоким качеством и вполне доступной стоимостью.

Только перед совершением покупки противотока необходимо ознакомиться с правилами выбора этого прибора, чтобы в дальнейшем не жалеть о сделанном выборе. На что обращать внимание?

Противотоки могут отличаться по варианту установки. Стационарные приспособления могут устанавливаться непосредственно в борт бассейна. Они отличаются высоким уровнем мощности. Навесные устройства обычно прикрепляются поверх борта. Используются они в бассейнах любого типа. Стационарные противотоки могут быть изготовлены из металла, а навесные часто производятся из пластика.

Различаются изделия по мощности. Наиболее производительные модели подойду спортсменам, а любители оценят одноструйную модель, которая больше подходит для активного отдыха. При этом не будет образовываться сильного течения, что хорошо подходит для гидромассажа или водных игр. Двухструйные аппараты обеспечивают широкий поток, большую силу и скорость, причем данные параметры могут регулироваться.

Осуществляя выбор противотока для бассейна необходимо ориентироваться на его управление. Приветствуется наличие управления скоростью потока и направлением, функция аэратора и даже наличие подсветки. Актуально наличие переключателя, предоставляющего возможность осуществлять управление течением непосредственно из бассейна. Для этого используется пульт управления либо специальная панель, которая находится на борте водоема.

Противоток способен превратить даже небольшой бассейн в очень длинный! Не стоит отказывать себе в удовольствии, приобрести такое приспособление. Оно подойдет, как для тренировок, так и отдыха.

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