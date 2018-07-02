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Культура и отдых

D'Black Blues Orchestra выступят на Фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде 7 июля

07 июля 2018 15:17  [117] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

D'Black Blues Orchestra выступят на Фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде 7 июля 2018 года.

Как сообщается на сайте города-организатора, 7 июля площадка Фестиваля болельщиков FIFA традиционно будет работать с 13:00 до 00:00. В этот день пройдут трансляции матчей четверть финала Чемпионата мира по футболу: в 17:00 - Швеция – Англия, в 21:00 – Россия - Хорватия.

В программе фестиваля: выступление DJ Mger (14:20 - 15:20), церемония бракосочетания двух пар на сцене в рамках проекта "Свадьба ЧМ-2018" (15:32 - 15:41), выступление DJ Sova (15:42 - 16:22), чествование золотых юбиляров семейной жизни (16:26 - 16:36), трансляция матча Швеция – Англия (17:00 - 18:45), церемония символического бракосочетания нескольких пар среди гостей FIFAFANFEST (19:30 - 19:45), выступление D'Black Blues Orchestra (19:55 - 20:35), трансляция матча Россия – Хорватия (21:00 - 22:45), музыкальная программа (22:46 - 23:50).

Вход на Фестиваль болельщиков FIFA в игровые дни бесплатный для всех, паспорт болельщика (FAN ID) для посещения фестиваля не нужен. В неигровые дни площадка закрыта.

Как сообщалось ранее, 7 июля у нижегородского кремля будет установлен дополнительный экран для трансляции матча Россия – Хорватия.

Напомним, что 6 июля на "Стадионе Нижний Новгород" состоялся последний матч в рамках ЧМ-2018. Игра ¼ финала между Францией и Уругваем завершился победой Франции со счётом 2:0

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