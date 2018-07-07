Виктор Кох и Авнер Мизрахи купили акции китайских предприятий на сумму $50 млн

Виктор Кох, который является главой Stickeroid, а также серийным предпринимателем приобрёл акции предприятий Китая в размере $50 млн. Сделал он это совместно с израильскими предпринимателями во главе с Авнером Мизрахи. Пакет инвестиций включил следующий перечень компаний: iQiyi, Xiaomi, а также Alibaba, YY и JD. Рост стоимости акций ожидается в течение года, но акционеры готовы ждать и практически не сомневаются в успехе. Хотя до определённого момента у некоторых партнёров присутствовало скептическое отношение к проекту. Частично ввиду того, что Виктор Кох настаивал на участии в соглашении на этапе предварительного размещения. Однако очень быстро все участники временного союза убедились в потенциале сделки и открывающихся перспективах.

Идеология касаемо сотрудничества с Китаем в последнее время претерпела значительные изменения. Израильские бизнесмены более чем уверены в том, что многолетняя вражда между китайским и американским рынком не может длиться вечно. Рано или поздно придёт послабление и когда это произойдёт, то нельзя упустить момент. Имеются все предпосылки того, что это случится уже в декабре 2018 года. Таким образом, удастся приумножить активы на 40%.

Акции некоторых восточных компаний упали в цене на базе нестабильности взаимоотношений между государствами. Однако многим гигантам рынка санкции просто не могут «обрезать крылья», ввиду стабильных показателей роса. Акции Alibaba снизились в цене на 7%, а вот YY и iQiyi на 14% и 20% соответственно. Активы Xiaomi стали более доступны, их стали реализовывать по цене 15-20 национальных долларов.

Яркий потенциал рынка Китая, сквозь призму кризиса, рассмотреть не так просто. Это под силу лишь профессионалам. Процесс аналитики довольно сложный и трудоёмкий. Нужно изучить немалое количество отчётов прошлых лет, а также roadmap развития перспективных продуктов, чтобы разобраться в ситуации. Виктор Кох считает, члто китайские лидеры рынка развиваются очень активно.

Описанный опыт инвестирования не первый для Авнера Мизрахи и Виктора Коха. Они надеются, что он будет столь же успешным, как инвестиции в агропромышленность Израиля, криптобизнес и перепродажа компаний.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.