Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 декабря 2025 12:17Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев в 2026 году
31 декабря 2025 11:43Нижегородские трамваи №18 и №2 возобновили движение
31 декабря 2025 11:12Опубликован график работы нижегородских подразделений ГАИ в новогодние праздники
31 декабря 2025 10:36Почти 199 млн рублей направят на ремонт парка 777-летия Нижнего Новгорода
31 декабря 2025 09:30Никитин поздравил нижегородцев с наступающим Новым годом — видео
31 декабря 2025 09:15Парковку запретят на Большой Покровской с 20 января
31 декабря 2025 08:47Нижегородский врач объяснил, чем алкоголь опасен даже в малых дозах
31 декабря 2025 08:13Почти 4 млн рублей вернули коммунальщики нижегородцам по требованию ГЖИ
31 декабря 2025 07:25Почти миллиард направят на строительство новой школы в Володарске
30 декабря 2025 20:00Новый корпус школы №1 построят в Сосновском
Общество

Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев в 2026 году

31 декабря 2025 12:17 Общество
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев в 2026 году

Фото: Максим Герасимов

Жители Нижегородской области в 2026 году смогут воспользоваться расширенным перечнем бесплатных медицинских услуг. Об этом сообщил представитель регионального здравоохранения Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

С начала следующего года для пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом станет доступно бесплатное дистанционное наблюдение. Также без оплаты можно будет воспользоваться телемедицинскими консультациями, в том числе, с применением сервисов на базе искусственного интеллекта.

В перечень также входят такие диагностические процедуры, как маммография, рентгенография, флюорография, компьютерная томография грудной клетки, электрокардиограмма и колоноскопия.

Кроме того, нижегородцы смогут пройти углублённую диспансеризацию и получить персональные рекомендации по здоровому образу жизни и питанию в "Центрах здоровья", которые будут работать в регионе.

Также в рамках программы медицинских гарантий в 2026 году планируется внедрение 14 новых методов лечения. Они охватят такие направления, как онкология, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия и эндокринология.

Как отметил Никонов, все изменения реализуются в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В связи с этим бюджет региональной программы государственных гарантий в 2026 году будет увеличен почти на 5,3 млрд рублей и составит 69,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе по нацпроекту открыли два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта. Кроме того, ФАП появился в селе Кочко-Пожарки Сергачского муниципального округа.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
23 декабря 2025 10:01Около 330 объектов здравоохранения отремонтировали в Нижегородской области за год
19 декабря 2025 08:00На капремонт нижегородской больницы №39 выделено еще 143 млн рублей
16 декабря 2025 18:03Первая ночная диспансеризация прошла в Нижнем Новгороде: как это было
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных