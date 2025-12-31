Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев в 2026 году Общество

Фото: Максим Герасимов

Жители Нижегородской области в 2026 году смогут воспользоваться расширенным перечнем бесплатных медицинских услуг. Об этом сообщил представитель регионального здравоохранения Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

С начала следующего года для пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом станет доступно бесплатное дистанционное наблюдение. Также без оплаты можно будет воспользоваться телемедицинскими консультациями, в том числе, с применением сервисов на базе искусственного интеллекта.

В перечень также входят такие диагностические процедуры, как маммография, рентгенография, флюорография, компьютерная томография грудной клетки, электрокардиограмма и колоноскопия.

Кроме того, нижегородцы смогут пройти углублённую диспансеризацию и получить персональные рекомендации по здоровому образу жизни и питанию в "Центрах здоровья", которые будут работать в регионе.

Также в рамках программы медицинских гарантий в 2026 году планируется внедрение 14 новых методов лечения. Они охватят такие направления, как онкология, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия и эндокринология.

Как отметил Никонов, все изменения реализуются в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В связи с этим бюджет региональной программы государственных гарантий в 2026 году будет увеличен почти на 5,3 млрд рублей и составит 69,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе по нацпроекту открыли два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта. Кроме того, ФАП появился в селе Кочко-Пожарки Сергачского муниципального округа.