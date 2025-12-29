Как изменятся автобусные маршруты Нижнего Новгорода с 1 января Общество

С начала 2026 года нижегородцев ждут новые транспортные изменения. Одни маршруты продлят, другие сократят. Также появятся новые автобусы. Подробности – ниже.

С 1 января планируется запуск автобусного маршрута № 79 "Поселок Нагулино – станция метро Парк Культуры". В связи с этим маршрут № 75, который сейчас следует от поселка Нагулино до улицы Пермякова, будет укорочен — его конечной точкой станет поселок Мостоотряда.

Изменения коснутся и маршрута № 41 "Микрорайон Цветы – микрорайон Седьмое небо". Его переведут на обслуживание автобусами большого класса, а трассу перенесут с улицы Горького на улицу Белинского.

Маршрут № 85 "Микрорайон Юг – завод Нител" продлят до ЖК "Кузнечиха Город" (бывший ЖК "Новая Кузнечиха"). Это решение направлено на улучшение транспортной связи ЖК "Кузнечиха Город" и ЖК "Цветы" с проспектом Гагарина и Автозаводским районом.

Существенно изменится трасса маршрута № 92 "Микрорайон Бурнаковский – микрорайон Цветы". Автобусы будут начинать движение в поселке Левинка и следовать до улицы Усилова через улицу Акмолинскую, Московское шоссе, метромост, площадь Горького, площадь Минина и Пожарского. При этом маршрут пройдет через остановочный пункт "Тоннель Московского вокзала".

Корректировки предусмотрены и для маршрута № 40 "Микрорайон Верхние Печеры – микрорайон Юг". Для повышения качества транспортного обслуживания жителей 5-го микрорайона Верхних Печер трассу перенесут с улиц Германа Лопатина и Композитора Касьянова на улицу Верхне-Печерскую.

С января будет продлен маршрут № 76 "Улица Дубравная – Московское шоссе". Его конечной остановкой станет "Авторынок Московский", что должно улучшить доступность социальных объектов, расположенных вдоль Московского шоссе.

Ряд маршрутов, наоборот, сократят. Так, маршрут № 171 "Окский берег – микрорайон Верхние Печеры" будет ограничен поселком Селекционной станции. Маршрут № 70 "Микрорайон Седьмое небо – микрорайон Кузнечиха-2" сократят до улицы Карла Маркса из-за отсутствия стабильного пассажиропотока на участке до улицы Пролетарской. Маршрут № 74 "Микрорайон Верхние Печеры – микрорайон Бурнаковский" будет доходить только до конечной остановки "Высоково".

Также изменится трасса маршрута № 59 "Микрорайон Юг – поселок Новая Стройка". Его конечную остановку перенесут на "Красное Сормово".

С 1 января автобус № 242, следующий от автостанции Сенная до ЖК "Анкудиновский парк", начнет курсировать по новой схеме. Он будет идти от ЖК "Анкудиновский Парк" до улицы Долгополова через микрорайон Кузнечиха-2, улицы Надежды Сусловой, Бринского, Родионова, площадь Минина и Пожарского и Канавинский мост. Обслуживание маршрута возьмут на себя восемь автобусов среднего класса.

Изменится и маршрут № 238 "Автовокзал Щербинки – ЖК Анкудиновский парк – микрорайон Кузнечиха-2". Движение организуют от автовокзала "Щербинки" до ЖК "Анкудиновский парк" через проспект Гагарина, улицы Бекетова, Ванеева, Академика Сахарова, проспект Героев Донбасса и улицу Русскую. На линии будут работать десять автобусов среднего класса.

В ЦРТС также напомнили, что с 2026 года начнут действовать новые автобусные маршруты № 170 "Микрорайон Соцгород-2 – ЖК Анкудиновский парк", № 173 "ЖК Анкудиновский парк – улица Деловая" и № 118 "Микрорайон Нагорный – ЖК Фрегат".

Дополнительно с 4 января будет запущен маршрут № 115 "Завод Нител – автостанция Кстово (через деревню Бешенцево)", а с 12 января начнет работу маршрут № 130 "Улица Долгополова – автостанция Кстово".