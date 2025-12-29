Как будут работать больницы, банки, почта и МФЦ в Нижнем Новгороде в праздники

С 31 декабря по 11 января жителей Нижегородской области ждут продолжительные новогодние и рождественские выходные. В этот период многие организации переходят на особый режим работы. Рассказываем, как в праздники будут принимать нижегородцев почта, банки, медицинские учреждения, МФЦ и культурные площадки, торговые центры и как будет работать транспорт.
В новогоднюю ночь общественный транспорт Нижнего Новгорода будет работать дольше обычного. До 2:30 ночи 1 января будут курсировать:
Метрополитен будет работать до 2:00 по решению департамента транспорта.
В новогодние праздники медицинская помощь в Нижегородской области будет оказываться дежурными сотрудниками по сменам.
Городские поликлиники и амбулатории:
30 декабря — с 7:00 до 19:00,
31 декабря и 11 января — с 9:00 до 16:00,
1-8 января — с 9:00 до 16:00,
9 и 10 января — с 9:00 до 18:00.
Поликлиники районных и центральных больниц:
30 декабря — с 7:00 до 17:00,
31 декабря, 9, 10 и 11 января — с 8:00 до 14:00,
1-8 января — с 9:00 до 16:00.
ФАПы и амбулатории:
30 декабря — с 8:00 до 13:30,
31 декабря, 9–11 января — с 8:00 до 14:00,
1-8 января — с 9:00 до 12:00.
Консультативные и диагностические центры:
30 декабря — с 7:00 до 19:00,
31 декабря и 11 января — с 9:00 до 16:00,
9 и 10 января — с 9:00 до 18:00,
1-8 января — выходные.
Диспансеры и специализированные центры:
30 декабря — с 7:00 до 19:00,
1-8 января — дежурство врачей с 9:00 до 16:00.
Больницы и скорая помощь работают круглосуточно, плановые госпитализации временно приостановлены. На обычный режим все медучреждения перейдут с 12 января.
Для большинства почтовых отделений 31 декабря, 1, 2 и 7 января станут выходными днями. В эти даты почтальоны не будут доставлять письма и периодические издания.
30 декабря и 6 января часть отделений завершит работу на час раньше. График может отличаться в зависимости от конкретного отделения, поэтому актуальное расписание рекомендуется уточнять заранее на официальном сайте Почты России.
МФЦ
30 декабря 2025 года отделы и отделения ГБУ НО "УМФЦ" будут работать в штатном режиме. С 31 декабря по 11 января объявлены выходные праздничные дни. С 12 января МФЦ вернутся к обычному графику.
Все филиалы НГИАМЗ будут закрыты для посещения 31 декабря и 1 января. В остальные дни музеи продолжат работу по изменённому расписанию.
Усадьба Рукавишниковых:
29–30 декабря и 2–11 января — с 10:00 до 18:00.
Нижегородский кремль:
29–30 декабря и 2–11 января — с 10:00 до 20:00.
Технический музей:
30 декабря и 2–11 января — с 11:00 до 18:00.
Галерея "Кладовка":
30 декабря и 2–11 января — с 12:00 до 19:00.
Игрушечный музей:
30 декабря и 2–11 января — с 11:00 до 18:00.
Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал)
У Арсенала последним рабочим днем было 28 декабря. В 2026 году музей откроется 2 января. До 11 января он будет работать без выходных с 12:00 до 20:00.
Русский музей фотографии
31 декабря и 1 января у музея выходной. В период со 2 по 11 января он работает с 11:00 до 19:00.
Музей истории ГАЗа
30, 31 декабря и 1, 2 января музей работать не будет. С 3 января он будет работать с 9:00 до 19:00.
31 декабря зоопарк будет открыт по сокращённому графику — с 9:00 до 15:00. 1 января гостей начнут принимать с 12:00, завершение работы — в 17:00.
Со 2 января и до конца новогодних каникул зоопарк будет работать с 9:00 до 17:00 по зимнему режиму.
График работы торговых центров изменится 31 декабря и 1 января. Со 2 января ТЦ вернутся к обычному режиму:
Сбербанк
До 30 декабря 2025 года все офисы Сбербанка работают в обычном режиме. 31 декабря отделения перейдут на сокращённый рабочий день и будут открыты до 15:00.
С 1 по 3 января 2026 года почти все офисы Сбера будут закрыты. С 4 по 6 и 8 января клиентов будут принимать только те отделения, которые обычно работают по субботам. 7 января, в день Рождества, все подразделения банка будут закрыты.
К стандартному графику работы Сбербанк вернётся с 12 января.
Альфа-Банк
30 декабря 2025 года офисы Альфа-Банка работают в стандартном режиме. 31 декабря будут открыты дежурные офисы с 10:00 до 18:00.
1, 2, 4, 7 и 8 января — выходные дни. 3, 5, 6 и 9 января дежурные офисы примут клиентов с 10:00 до 18:00.
10 января — дежурные офисы по субботнему режиму, а 11 января — по воскресному графику.
ВТБ
30 декабря отделения ВТБ будут работать до 15:00. 31 декабря клиентов примут только дежурные офисы.
С 1 по 3 января офисы банка будут закрыты, как и 7 января. С 4 по 6 января, а также с 8 по 12 января заработают дежурные отделения в ограниченном режиме.
С 12 января ВТБ возвращается к обычному режиму работы.
Совкомбанк
С 31 декабря по 2 января большинство отделений Совкомбанка будет закрыто. Приём клиентов будут вести дежурные офисы с ограниченным графиком.
С 3 по 6 января дежурные офисы продолжат работу, чаще всего с 09:00 до 17:00, однако расписание может отличаться. 7 января многие отделения будут закрыты. С 8 по 11 января дежурные офисы снова начнут принимать клиентов.
С 12 января все отделения Совкомбанка вернутся к стандартному графику.
Ранее мы публиковали праздничную программу (0+), которую подготовили нижегородские парки.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+