Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Главные новости
25 декабря 2025 13:42Книгу о легендарном генерале КГБ Юрии Данилове представили в Нижнем Новгороде
25 декабря 2025 09:49ФСБ задержала нижегородца за донат террористам — видео
24 декабря 2025 18:07Опубликован график работы нижегородских больниц в новогодние праздники
24 декабря 2025 14:14Нижегородским муниципалитетам списали 3,3 млрд рублей бюджетных кредитов
23 декабря 2025 18:30Полиция ищет нижегородца, причастного к хищению выплат участников СВО
Последние новости
25 декабря 2025 18:29"Дирекция по строительству" возведет корпуса интерната в Арзамасе за 1,12 млрд
25 декабря 2025 18:22Глеб Никитин исполнит мечты детей из Нижегородской области и Харцызска
25 декабря 2025 18:13Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке стримингового сервиса Twitch
25 декабря 2025 18:07Детская шалость обернулась пожаром в жилом доме в Нижнем Новгороде
25 декабря 2025 17:56Движение нижегородских трамваев №6 и №7 восстановлено после инцидента
Общество

Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ

25 декабря 2025 18:25 Общество

Сотрудники МЧС по Нижегородской области навестили маленьких пациентов областной детской клинической больницы, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом.

Уже пятый год подряд спасатели превращают больничные будни в настоящее зимнее чудо. Благодаря им в окнах палат появляются Деды Морозы и Снегурочка, словно сошедшие со страниц сказки.

Эту ежегодную акцию организует региональное управление МЧС при поддержке облминздрава.

Главные герои праздника — Деды Морозы-альпинисты — спустились с крыши по стенам здания, постучались в окна и помахали детям, их родителям и сотрудникам больницы. Перемещаясь от этажа к этажу, они радовали всех вокруг своими эффектными появлением и добрыми жестами.

Пожарный в костюме Деда Мороза и его верная спутница Снегурочка поднялись к детям с помощью специальной подъемной платформы. Они улыбались и передавали поздравления через окна палат.

Тем временем другие сотрудники МЧС на внутреннем дворе между корпусами развернули поздравительную надпись "С Новым годом!", аккуратно выложив ее из пожарных рукавов, а затем осветили небо праздничными фейерверками.

Фото: Александр Воложанин

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Волшебный десант
МЧС Новый год НОДКБ
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
