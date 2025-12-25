Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ Общество

Сотрудники МЧС по Нижегородской области навестили маленьких пациентов областной детской клинической больницы, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом.

Уже пятый год подряд спасатели превращают больничные будни в настоящее зимнее чудо. Благодаря им в окнах палат появляются Деды Морозы и Снегурочка, словно сошедшие со страниц сказки.

Эту ежегодную акцию организует региональное управление МЧС при поддержке облминздрава.

Главные герои праздника — Деды Морозы-альпинисты — спустились с крыши по стенам здания, постучались в окна и помахали детям, их родителям и сотрудникам больницы. Перемещаясь от этажа к этажу, они радовали всех вокруг своими эффектными появлением и добрыми жестами.

Пожарный в костюме Деда Мороза и его верная спутница Снегурочка поднялись к детям с помощью специальной подъемной платформы. Они улыбались и передавали поздравления через окна палат.

Тем временем другие сотрудники МЧС на внутреннем дворе между корпусами развернули поздравительную надпись "С Новым годом!", аккуратно выложив ее из пожарных рукавов, а затем осветили небо праздничными фейерверками.

Фото: Александр Воложанин