Облправительство предложило к ГК "Столица Нижний" достроить ЖК "На Гончарова" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ГК "Столица Нижний" рассматривается как потенциальный инвестор для достройки ЖК "На Гончарова" (Ленинский район, Нижний Новгород). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила член инициативной группы дольщиков 9 июля 2018 года.



Согласно информации, 6 июля врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин провел первое заседание Межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов. На это заседание были приглашены представители обманутых дольщиков, в том числе ЖК "На Гончарова".



Как стало известно, в качестве потенциального инвестора для достройки этого жилого комплекса рассматривается ГК "Столица Нижний". Заместитель генерального директора компании по стратегии и развитию бизнеса Борис Замский сообщил, что к настоящему моменту "Столица Нижний" подготовила дорожную карту по достройке объекта и передала ее в госстройнадзор для согласования. Компания готова заняться объектом при условии содействия областных властей. В частности, необходимо решение проблем юридического характера, в том числе ведение банкротства разорившегося застройщика ООО "ИК "Квартстрой-НН".



Отмечается, что на достройку ЖК потребуется порядка 1,9 млрд рублей, из которых около 1 млрд можно будет получить за счет продажи свободных площадей. Финансирование из бюджета не потребуется.



Также, по сообщению дольщиков, на заседании врио губернатора попросил ГУ МВД и прокуратуру провести проверку законности "двойной ипотеки" на свободные площади ЖК "На Гончарова".

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в компании, правительство области обратилось к ГК "Столица Нижний" с предложением завершить строительство ЖК "На Гончарова". "Столица Нижний" в лице ООО "Инградстрой" подписала дорожную карту реализации мероприятий по завершению строительства данного жилого комплекса.

"Экономический, технический и юридический анализ показал, что проблема достройки объекта сложная, комплексная и требует взаимодействия всех сторон, в первую очередь, органов государственной власти Нижегородской области. "Столица Нижний" дорожит своей репутацией надежного застройщика и поэтому готова приложить усилия к выполнению своей части обязательств согласно дорожной карте", - отметили в компании.

Также добавили, что "Столица Нижний" ни разу не допустила просрочки ввода домов в эксплуатацию, всего компанией в регионе построен 71 дом.

По данным источников агентства, аналогичные предложения по достройке проблемных домов получили и другие крупные застройщики жилья региона. Напомним, врио губернатора Глеб Никитин поручил обсудить вопросы по всем проблемным объектам до сентября.



Напомним также, в начале июня 2018 года сообщалось, что дольщики ЖК "На Гончарова" намерены добиться включения своего представителя в межведомственную комиссию. В настоящее время в суде находится иск инспекции государственного строительного надзора ООО "ИК "Квартстрой-НН". Заседание состоится 26 июля.



Ранее дольщики ЖК "На Гончарова" сообщали о проблемах с получением страховых выплат. Участниками долевого строительства указанного квартала являются 500 семей.

СПРАВКА:

Учредителем ООО "Инградстрой" является ООО "Старт-строй", гендиректором – депутат Заксобрания Нижегородской области Андрей Тайг. Уставный капитал – 150 млн рублей.

Учредителями ООО "Старт-строй" в свою очередь являются Олег Головко (доля в уставном капитале 45 млн рублей), Павел Акатов (7,5 млн рублей), Максим Акатов (7,5 млн рублей) и Элада Нагорная (90 млн рублей), супруга бывшего заместителя председателя Заксобрания региона Олега Сорокина, который в настоящее время находится в СИЗО и обвиняется во взяточничестве.