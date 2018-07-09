Утепление балкона

Часто мы используем балконы не только как место, где можно вывесить для просушки белье, а как дополнительную часть жилой площади. Поэтому неудивительно, что каждая хозяйка мечтает о том, чтобы эта площадь была также защищена от ветра и холода, как и остальная квартира. Оформить утепление можно у нас.

Первым этапом утепления балкона является устранение имеющихся щелей в конструкции, рекомендовано выполнять это при помощи монтажной пены. Далее проводится гидроизоляция балкона, на рынке достаточно большое количество предложений проникающей гидроизоляции, которую можно нанести валиком или обычным распылением. Отличительная особенность такого материала в том, что он может глубоко проникать вглубь стен, что способствует повышению их устойчивости к низким температурам, кроме того этот материал заполняет существующие микротрещины локализируя их.

Для самого утепления применяют различные материалы, среди них пенополистирольные плиты, пеноплекс, плиты из минеральной ваты. На утеплитель обычно крепят пароизоляционные мембраны.

В случае выбора пенополистирола в качестве утеплителя, после того как заделаны все щели, поверхности стен подвергаются обработке грунтовкой, имеющей глубокое проникновение с целью обеспечения максимальной связи с полистирольными плитами. После того как грунтованные стены простоят пять-шесть часов, полистирольные плиты крепятся к стенам при помощи клея и крепежей. Обязательно надо оставлять между листами маленькие расстояния в 1-2 мм. Поклейка листов производится в шахматном порядке. При помощи перфоратора просверливаем отверстия глубиной в 10 мм и крепим утеплитель дюбелями к стенке. После выполнения работы по всей поверхности можно проложить пароизоляцию, но это не обязательно при таком типе утеплителя. На него накладывается специальная армирующая сетка, на которую, соблюдая технологии крепежа армирования, наносится клей, а после высыхания грунт и штукатурка.

Всем известно, что утепление помещений минеральной ватой лучше производить с внешней стороны стен помещения, однако в условиях утепления балкона — это не всегда удобно и безопасно. Внутренне же использование минеральной ваты в качестве утеплителя требует правильных расчетов и соблюдения технологии утепления, чтобы после выполнения работ не получилось намокание стен, углов и потолка балкона. Минеральная вата монтируется только на собранный каркас. В качестве каркаса могут выступать специальные металлические профили, либо деревянные планки. При утеплении минеральной ватой обязательно следует установить пароизоляцию. Внутреннее использование минеральной ваты переносит "точку росы" из стены в вату, поэтому необходимо ограничить миграцию пара внутрь ваты из жилого помещения.

Далее балкон обшивается пластиковой либо деревянной вагонкой, крепятся откосы из удобного вам материала. При этом не следует забывать, что при установке следует обязательно проводить защиту от влаги при помощи силиконового слоя. Хорошо утепленный балкон станет не только частью правильно организованного вашего жизненного пространства, но и надежным буфером жилых помещений от влаги и холода.

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