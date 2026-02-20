На улице Горького возобновилось строительство метро
Общество

Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в Нижегородской области

20 февраля 2026 11:30 Общество
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в Нижегородской области

Фото: Глеб Пушменков/ Нижегородская митрополия

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий высказался о демографической ситуации в регионе. Мыслями на эту тему он поделился на встрече с главредами региональных СМИ.

Мощный традиционный сбой

Владыка напомнил, что в 1990 году в регионе проживало 3 млн 776 тысяч человек. А сейчас — 3 млн. Митрополит считает, что для многих молодых людей на первый план вышли профессия и заработок, тогда как создание семьи и рождение детей отходят на второй план.

"Поэтому и так очень часто в обществе звучит слово завести ребенка. Как собачку, как котика. Это какой-то мощнейший традиционный сбой. Мы как-то себя перепрограммировали или перепрограммируем на что-то другое. И это же проблема не молодых людей. Это проблема тех, кому сегодня 40, 50, 60 лет. Дети — это фотография нашего внутреннего мира. Что наши дети слышат и видят от родителей, от школ, от университета, от инфраструктурного пространства. Они это и проецируют во внешнем факторе", - сказал он.

Аборты — зло

Отдельно владыка остановился на теме абортов. Он назвал их серьезной травмой для женщины — "и физиологической, и духовной", отметив, что после этого женщины "часто болеют и становятся более жесткими". При этом, по его словам, в ряде случаев к такому решению женщину подталкивает мужчина.

Митрополит напомнил, что 20 лет назад в женских консультациях женщин нередко склоняли к прерыванию беременности. Сейчас, как он утверждает, ситуация изменилась, в том числе благодаря предабортному консультированию. Работу в этом направлении ведет и Нижегородская епархия совместно с медицинскими учреждениями уже более дести лет. И за это время проведено 19 500 консультаций, сохранено 2419 детей.

Кроме того, при митрополии действует центр "Быть мамой", рассчитанный на одновременное проживание 25 человек — матерей с детьми. За 12 лет помощь там получили 244 женщины и 358 детей. Речь идет не только о временном размещении, но и о содействии в оформлении документов, поиске работы, психологической и духовной поддержке. Центр сотрудничает с правительством области и получает бюджетную поддержку.

В качестве примера митрополит привел историю 19-летней девушки, оказавшейся в трудной ситуации: молодой человек оставил ее после известия о беременности, а мать не приняла будущего ребенка. По словам владыки, после рождения малыша "в ней проснулся такой материнский инстинкт, что она просила на коленях прощения у этого "комочка'".

Урбанизация тоже "при делах"

Еще одной причиной демографического спада митрополит назвал урбанизацию. По его мнению, деревни и малые города вымирают, люди переезжают в мегаполисы, где жизнь требует больших доходов. При этом многие муниципалитеты остаются дотационными, что осложняет их развитие.

Он добавил, что вопросы демографии, сохранения семьи и рождения детей остаются для церкви одними из ключевых. Также он подчеркнул, что сегодня и власти страны, и власти региона озабочены проблемой демографии, и реализуют различные программы по поддержке семьи. 

"Проблема многовекторная, я не специалист и не хочу давать однозначные советы, это наша общая задача", — заключил митрополит Георгий.

Что делается для повышения демографии

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года Нижегородская область вышла на первое место в ПФО по темпам роста рождаемости. Регион превысил прогнозные показатели на 4%, при этом особенно заметный прирост пришёлся на вторую половину года. Существенную роль в этом сыграли действующие меры поддержки семей.

В прошлом году стартовала программа "ОСНОВА", в рамках которой каждая семья вне зависимости от дохода, сможет получить до одного миллиона рублей за рождение или усыновление каждого ребенка. Кроме того, при рождении малыша родители получают электронный сертификат на 20 тысяч рублей для покупки продукции нижегородских производителей. 

Среди значимых мер — программа "Скорая демографическая помощь". Через портал и горячую линию "Сохрани.рф" женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить консультации специалистов по семейной психологии и доабортному сопровождению.

Также в регионе реализуются просветительские программы и лекции для подростков по вопросам репродуктивного здоровья, направленные на формирование ответственного отношения к будущему родительству. Все эти меры осуществляются в рамках национального проекта "Семья", стартовавшего в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина и объединившего задачи прежних проектов "Демография" и "Культура".

Ранее также отмечалось, что 89% молодых жителей Нижегородской области до 21 года, не имеющих детей, планируют стать родителями в будущем.

