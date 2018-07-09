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Общество

Нижегородская Дума поддержала передачу тепловых сетей и котельной на концессию по предложению "Теплоэнерго"

11 июля 2018 10:51  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская Дума поддержала передачу тепловых сетей и котельной на концессию по предложению АО "Теплоэнерго". Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 11 июля 2018 года.

"Теплоэнерго" берет на себя ответственность по содержанию котельной в курортном поселке Зеленый город, которая отапливает дома №8 (в том числе корп. 1, 2, 3, 4); №10 (в том числе корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6); №14 (в том числе корп.1); №16 (в том числе корп. 1) и №18 по Казанскому шоссе. Кроме того, компания готова заключить договор концессии на теплотрассу (протяженность - 344 м) и тепловой пункт по Казанскому шоссе.

Напомним, ранее комиссия Думы по имуществу также поддержала заявление "Теплоэнерго" о передаче тепловых сетей на концессию. Речь идет о четырех объектах: двух теплотрассах отопления и горячего водоснабжения по ул. Памирской, а также сетей отопления по ул. Грекова и пр. Гагарина (через подвалы домов № 111, № 109).

Напомним также, что ОАО "Нижегородский водоканал" планирует построить две станции снеготаяния в рамках концессии.

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