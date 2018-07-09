Можно ли получить кредит на карту без процентов?

Многие люди, когда слышат словосочетание «беспроцентный займ» относятся к нему скептически, поскольку не верят в то, что такое действительно может быть. Кредит – это сумма средств, которые кредитор предоставляет во временное пользование на определённых условиях и ожидает того, что она к нему вернётся с некоторой выгодой. Однако под «беспроцентным кредитом» могут часто пониматься такие услуги, где процент минимальный. В таком контексте указанное словосочетание вполне может существовать.

Считается, что "беспроцентные кредиты" - это своего рода желание кредитора обратить на себя внимание. В рамках жёсткой конкуренции такой инструмент иногда может не иметь альтернативы. В этом случае зачастую речь идёт о незначительных суммах, которые перечисляются на карту. Кредиторы могут рассчитывать на тот факт, что если человеку понадобится финансовая помощь в более весомом размере, то он обратится в ту организацию, которая так долго оказывала ему поддержку. Некоторые кредиторы «делают ставку» на объём. Они предполагают, что чем ниже будет процент, тем больше станет желающих оформить кредит. В этом присутствует некоторая логика.

"Беспроцентные кредиты" чаще всего краткосрочные. Если клиент не сможет выполнить взятые на себя обязательства, то в этом случае процентов скорее всего не избежать, в зависимости от условий соглашения.

"Беспроцентные кредиты" могут "расслабить" бдительность, поэтому лучше возвращать средства при первой возможности. Такую услугу могут предлагать самые различные финансовые организации. Очень важно внимательно изучать условия соглашения.

"Беспроцентные кредиты" могут стать отличным помощником и закрыть собой «прореху» в бюджете. Главное, отдать предпочтение тому представителю рынка, которому можно доверять. "Беспроцентные" кредиты часто характеризуются простотой, доступностью и отсутствием бюрократических проволочек. Попробовать оформить займ зачастую можно в режиме онлайн, что импонирует тем, кто стремится к оптимизации свободного времени.

"Беспроцентный кредит" – это продукт, который приобретает всё большее число поклонников в пределах страны.

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