Нижегородская Дума одобрила увеличение доходов и расходов бюджета на 222 млн рублей в июле Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская Дума одобрила увеличение доходов и расходов бюджета-2018 на 222 млн рублей. Такое решение было принято на заседании Гордумы 11 июля 2018 года.



C учетом первых изменений, которые были опубликованы ранее, доходы и расходы бюджета увеличились на 201,4 млн рублей. Средства в бюджет поступили в основном за счет межбюджетных трансфертов (157,5 млн рублей) и частично за счет собственных доходов (43,9 млн рублей).

Деньги будут направлены на творческую деятельность театра "Вера" – 1,08 млн рублей, обеспечение деятельности детсадов – 1 млн рублей, благоустройство дворовых территорий в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" – 27,5 млн рублей, ремонт дворовых проездов в Советском и Московском районах – 11,2 млн рублей, на обеспечение антитеррористической защищенности и охраны транспортных объектов – 3,38 млн рублей, на строительство инженерной и дорожной инфраструктуры в районе деревни Сысоевка Богородского района для многодетных семей – 904 тысячи рублей, на модернизацию кефирного цеха и ремонт системы водоснабжения и отопления МБУЗ "Молочная кухня" – 6,8 млн рублей. Кроме того, 32,6 тысяч рублей будет направлено на оборудование для видеонаблюдения на кладбище "Стригинское". Основная часть расходов пойдет на строительство детских садов, в том числе 28 млн рублей – на детское учреждение по пр. Гагарина (в районе сельскохозяйственной академии); 27,7 млн рублей – на детсад в микрорайоне "Мещерское озеро"; 33,78 млн рублей пойдут на прочие выплаты по обязательствам города в части возврата средств по договору купли-продажи акций ОАО "ТЭК-НН".



Кроме того, в соответствии с письмом врио губернатора области Глеба Никитина от 11 июля, в документ была предложена еще одна правка. Бюджет предлагается увеличить почти на 21 млн рублей и направить средства на капитальный ремонт двух детсадов (№ 68 на ул. Есенина и № 435 на ул. Трамвайной) в рамках инвестиционной программы области. "Это необходимо для того, чтобы к сентябрю детсады открыть", - рассказал глава города Владимир Панов. Депутаты объявили перерыв в заседании на 15 минут, после чего приняли поправки в бюджет.



Таким образом, бюджет изменился на 222 млн рублей. С учетом принятых поправок доходы составили 32 млрд 556,8 млн рублей, расходы - 33 млрд 749,3 млн рублей, дефицит не изменится и составил 1 млрд 192,5 млн рублей.



Напомним, в июне нижегородская Дума одобрила увеличение доходов и расходов бюджета на 161,7 млн рублей , в результате доходы увеличились до 32 млрд 334 млн рублей, расходы – до 33 млрд 526 млн рублей, дефицит - 1 млрд 192,5 млн рублей.