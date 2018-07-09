Бывший военный выдвинулся на довыборы в Госдуму по округу №129 в Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывший военный выдвинулся на довыборы в Госдуму по округу №129 в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте избиркома.

Согласно информации на 11 июля 2018 года, по данному округу зарегистрированы два кандидата: заместитель директора ООО "АЗС-Октан" Алексей Круглов (ЛДПР) и пенсионер минобороны РФ Вадим Петрович Орешин 1951 года рождения. Орешин идет на выборы самовыдвиженцем, однако отметим, на сайте "Яблоко" есть информация о том, что Вадим Орешин является членом этой партии с 1996 года.

Напомним, в Госдуму по округу №129 "Яблоко" намерено выдвинуть своего председателя Олега Родина, НРО "Единой России" – и.о. замгубернатора Дмитрия Сватковского, НРО "Справедливой России" – члена совета НРО Татьяну Гриневич, КПРФ – депутата Госдумы VI созыва Николая Рябова.