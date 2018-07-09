Особенности сверлильных станков на магнитной подушке

Все более востребованными сегодня становятся магнитные сверлильные станки. Такое специализированное оборудование предназначено для мобильного использования. Любой сверлильный станок на магнитной подушке может крепиться непосредственно на обрабатываемой конструкции. Эта особенность позволяет проводить сверлильные операции в труднодоступных местах.

Особенности конструкции.

Магнитные сверлильные станки в зависимости от оснащенности могут использоваться в различных сферах. Данное оборудование отличается компактностью, его вес обычно не превышает 20 кг. Но для того чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию необходимо соблюдать определенные требования. Прежде всего, следует помнить о том, что станок в процессе выполнения операций сверления создает мощные вибрации, поэтому непосредственно конструкция должна выдерживать такие нагрузки. Толщина обрабатываемого металла должна быть не менее 6 мм

Чтобы иметь возможность надежно зафиксировать магнитный станок на металлической конструкции ее площадь должна превышать площадь магнитной подушки оборудования. Важно учитывать фактор того, что на окрашенных поверхностях сила примагничивания будет ниже.

Несмотря на определенные ограничения при установке данного вида оборудования, станки можно закрепить на металлической конструкции другими способами. Для этого могут быть использованы, к примеру, вакуумные фиксаторы. Также провести необходимые операции можно, закрепив станок с помощью цепей и ремней в нужном месте. Такие компоненты обычно входят в стандартную комплектацию.

Наиболее популярными являются электрические магнитные станки. В этом случае мощность и функционал зависит от характеристик установленного электродвигателя. Небольшие по размеру электрические станки позволяют проводить операции, связанные со сверлением, в труднодоступных местах.

Пневматические магнитные станки - великолепный вариант для проведения работ в условиях, где требуется соблюдать высокие требования техники безопасности. Принцип работы оборудования основан на использовании сжатого воздуха. Станки изготавливаются из особых материалов и не требуют подключения к сети, поэтому гарантируют полную безопасность при использовании.

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