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Политика

"Важно, что сейчас мы сами выбираем руководителя региона путем всенародного голосования", - Евгений Лебедев

09 сентября 2018 17:03  [265] Политика
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев проголосовал на выборах 9 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

По его словам, выборы главы области являются знаковым событием для любого региона. "Именно губернатор определяет вектор внутреннего развития на последующие несколько лет и представляет интересы области на федеральном уровне. Кроме того, он обладает правом законодательной инициативы. Законодательное Собрание и глава региона вместе работают над совершенствованием законодательной базы. Важно, что сейчас мы сами выбираем руководителя путем всенародного голосования", - добавил Евгений Лебедев.

Также он напомнил, что 9 сентября на всех избирательных участках идет голосование за Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года. "На протяжении нескольких месяцев жители всего региона принимали участие в обсуждении проекта Стратегии - базового документа, который ляжет в основу дальнейшего принятия решений по самому широкому кругу проблем – от качества медицины до состояния дорог, от экологии до благоустройства дворов. Обеспечить общее социальное благополучие возможно только в соработничестве, объединив интересы общественности, бизнеса, промышленности, выстроив правильные приоритеты, ответив на вопросы, что и в какой последовательности надо делать, где изыскивать для этого ресурсы", - отметил спикер регионального парламента.

"Не надо забывать, что выборы – это реальная возможность участия граждан в политической жизни страны. И если нам дано право выбирать, то мы должны им воспользоваться", - заключил Евгений Лебедев.

Напомним, сегодня проходят выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным на 15:00 явка составила 27,09%.

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