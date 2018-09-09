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Пик явки на избирательном участке для граждан без особого места жительства в Нижнем Новгороде прогнозируется на 17:00. Об этом сообщает избирательная комиссия Нижегородской области в Единый день голосования 9 сентября 2018 года
Согласно информации, избирательный участок для граждан без определенного места жительства открыт в центре социально-трудовой реабилитации на ул. Гордеевская, 3/5.
Как отметила заведующая приемным отделением срочной социальной помощи и социальной диагностики и первичного приема ГКУ "Областной центр социально-трудовой реабилитации граждан" Ольга Ключникова, так как центр реабилитации предоставляет собой ночлег, основной приток людей здесь ожидается к вечеру, после 17:00.
"Сейчас у нас проживают 62 человека, и мы надеемся, что они все исполнят свой гражданский долг. Для голосования гражданам без определенного места жительства, как и всем остальным, необходимо предъявить паспорт. Разница только в том, что в данном случае у избирателей нет никакой регистрации или есть временная регистрация в центре социально-трудовой реабилитации граждан", - пояснила она.
Напомним, сегодня проходят выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных.
Как сообщалось ранее, уточнённая явка на выборы в Нижегородской области по данным на 15:00 составила 25,08%.
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