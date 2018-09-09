Ближе к 18-19 часам ожидается увеличение числа избирателей в Дзержинске Нижегородской области, - Ирина Городинская Политика

Ближе к 18-19 часам ожидается увеличение числа избирателей в Дзержинске Нижегородской области. Об этом заявила председатель Калининской территориальной избирательной комиссии г. Дзержинска Ирина Городинская.

По ее словам, сейчас большинство горожан находятся на приусадебных участках и дачах.

Ирина Городинская также отметила, что само голосование в городе проходит спокойно, пир этом добавив, что жители Дзержинска приходят с хорошим настроением, целыми семьями. На всех 114 избирательных участках дежурят сотрудники полиции. Кроме того, на всех УИКах находятся наблюдатели от Общественной палаты Нижегородской области и от кандидатов в губернаторы.

Она также добавила, что пока поступило одно обращение с избирательного участка в поселке Пыра. "Сейчас мы его рассматриваем, чтобы дать ему правовую оценку", - добавила председатель Калининской ТИК.