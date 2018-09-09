Нижегородские спортсмены проголосовали за Стратегию развития Нижегородской области Спорт

Нижегородские спортсмены проголосовали за Стратегию развития Нижегородской области в Единый день голосования 9 сентября 2018 года. Об этом сообщает облизбирком.

Как сообщается в пресс-релизе, олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина отметила, что сама принимала участие в разработке Стратегии. "Очень важно сделать выбор: какой мы хотим видеть нашу область, нашу страну. Я сама принимала участие в формировании Стратегии. Это был интересный опыт совместной работы с людьми, которые являются профессионалами в своих отраслях. Когда выслушивают мнение каждого, приходят к общему знаменателю и потом работают по получившейся схеме, мне кажется, это классно", - сказала она.

"Я привык нести ответственность за свою жизнь и за жизнь своей семьи. И на избирательный участок мы пришли вместе. Я хочу показать детям своим примером: ни в какой ситуации нельзя отсиживаться и думать, что нас это не коснется. Я - человек из профессионального спорта, поэтому жду в нем позитивных изменений", - заявил чемпион мира по боевому самбо и смешанным боевым единоборствам Вячеслав Василевский.

Главный тренер ФК "Нижний Новгород" Дмитрий Черышев напомнил, что Стратегия развития предполагает также развитие спорта в регионе. "Вы только представьте, что такое Стратегия, где присутствует спорт. Это развитие массового спорта, поиск талантливых мальчишек и девчонок, развитие резерва, и самое главное - медицинское обеспечение спортсменов. Мы вместе должны все это сделать реальностью", - сказал он.

Напомним, что голосование за Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года проходит в регионе 9 сентября.

Напомним, сегодня проходят выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных.

Как сообщалось ранее, уточнённая явка на выборы в Нижегородской области по данным на 15:00 составила 25,08%.