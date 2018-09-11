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Общество

Депутат нижегородской Думы сообщил о новых жалобах на неприятный запах воды в Автозаводском районе

12 сентября 2018 17:16  [95] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутат нижегородской Думы и председатель комиссии по городскому хозяйству Владимир Аношкин сообщил о новых жалобах на неприятный запах воды в Автозаводском районе на заседании профильной комиссии 12 сентября 2018 года.

"Поступило две жалобы о том, что при включении газовой колонки в квартирах, появился запах. Какой именно запах - не установили еще. Мы направили туда специалистов, которые доложат результаты в ближайшее время ", - сказал он, добавив, что речь идет о холодной воде.

Ранее из Автозаводского района уже поступали жалобы на запах горячей воды в домах на пр. Молодежном и ул. Мончегорской. На комиссии 12 сентября Аношкин заметил, что по словам жителей, "запах уменьшается, но появилась мутность воды".

И.о. технического директора ООО "Теплосети" Андрей Щербаков ответил, что расследование причин продолжается, сети все еще промывают.

"Была организована промывка сетей. Потом провели хлорирование воды. Никакой бактереологии и опасности для жителей не зафиксировано. Промывку на тепловых насосных станциях продолжаем", - сказал он.

"Мы не можем говорить, была ли подмесь канализации к воде. Скорее всего, речь идет о застое в системе теплоснабжения", - дополнил директор департамента жилья Павел Марков.

Он также рассказал о том, что в связи с этой и другими проблемами Автозаводская ТЭЦ требует модернизации наружных тепловых сетей. Администрация поддержала эту инициативу, на модернизацию требуется более 400 млн рублей. Планируется реконструкция 14 тепловых насосных станций в Автозаводском районе и строительство трубопровода.

"В этом году Теплосети не справились с реализацией мероприятий, это связано с длительностью процедур выделения земельных участков. Администрация прорабатывает вопрос по упрощению разрешительных процедур. На 2019 год запланировано выполнение работ по реконструкции", - сообщил Марков.

Напомним, в конце августа управление Роспотребнадзора поступило более 80 звонков от нижегородцев с жалобами на неприятный запах горячей воды.

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