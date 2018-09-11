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Политика

Три жалобы на вброс бюллетеней в день выборов 9 сентября поступило в избирком Нижегородской области

12 сентября 2018 16:37  [70] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три жалобы на вброс бюллетеней в день выборов 9 сентября поступило в избирком Нижегородской области. Об этом сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицина 12 сентября.

Она пояснила, что в день голосования в избирком поступило 12 обращений, связанных с выборами губернатора Нижегородской области и одно обращение – с выборами депутата Госдумы. Днем позже поступило еще четыре обращения по выборам губернатора и три - по выборам депутата Госдумы.

"В основном обращения связаны с разъяснением норм избирательного законодательства", - сказала Оксана Кислицина.

Однако, по ее словам, также "были попытки сказать, что на ряде участков фальсифицировали итоги голосования". Оксана Кислицина отметила, что избирком отправлял эту информацию в правоохранительные органы.

Председатель избиркома добавила, что в день голосования функционировал Ситуационный центр и работали более шести тысяч наблюдателей, в том числе представителей Общественной палаты. Все они дежурили на избирательных участках региона. Кроме того, на каждом участке присутствовали правоохранители.

В перечне жалоб, которые поступили в избирком, есть обращение о нарушениях избирательного процесса, которая поступила из Вознесенского района с участка №559. Факт нарушения не подтвердился, однако официальных документов из полиции пока не поступило.

Следующее обращение было из участка №341 г.Бор. В течение дня жалоб не поступало, но при подсчёте голосов было замечено, что бюллетени лежат пачкой. Обращение также отправлено в правоохранительные органы.

Еще одно обращение было с участка в Канавинском районе. Речь также шла о возможной фальсификации - бюллетени лежали пачкой. Жалоба поступила от доверенного лица одного из кандидатов со ссылкой на члена комиссии, который в это время присутствовал на участке и подписал итоговый протокол.

Последнее обращение поступило с участка №2700 в Советском районе Нижнего Новгорода по такому же поводу. Однако при просмотре видеозаписи факт вброса не зафиксирован.

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