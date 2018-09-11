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Происшествия

Ангар горел на Автозаводском шоссе в г.о. Дзержинск Нижегородской области 12 сентября

13 сентября 2018 09:58  [144] Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ангар горел на Автозаводском шоссе в г.о. Дзержинск Нижегородской области 12 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре в ангаре по адресу Автозаводское шоссе, 5 поступило в 17:15. В результате пожара обгорело имущество в здании на площади 10 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 24 человека и семь единиц техники от МЧС.

В ведомстве отдельно отметили, что данное происшествие не имеет отношения к произошедшему в этот же день пожару на заводе "Нижегородхим", расположенном по тому же адресу. "Речь идет о разных зданиях, находящихся на расстоянии порядка 100 м друг от друга", - говорится в сообщении.

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