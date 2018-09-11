МЧС назвало эксплуатацию электрооборудования предварительной причиной пожара на заводе "Нижегородхим" в Дзержинске Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС назвало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования предварительной причиной пожара на заводе "Нижегородхим" в Дзержинске Нижегородской области, который произошёл 12 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

По уточнённой информации, пожар произошёл в складском помещении в ООО "Нижегородхим". В результате пожара обгорели ёмкости с растворителем, два легковых автомобиля и полуприцеп-цистерна на общей площади 800 кв.метров. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 48 человек личного состава и 10 единиц техники.

Предполагаемой причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Напомним, сообщение о пожаре на химическом предприятии поступило в ГУ МЧС РФ по Нижегородской области в 10:23. По данным МЧС, в результате пожара погиб один человек, его личность устанавливается, ещё одна женщина с ожогами 10% тела была госпитализирована.

Пожар был ликвидирован на площади 800 кв. метров в 13:00. Позднее правительство Нижегородской области сообщило, что окажет материальную помощь в размере 200 тысяч рублей семье погибшего при пожаре и в 100 тысяч рублей – пострадавшему от огня.

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"Нижегородхим" выпускает продукцию химической промышленности и нефтехимии для производства и конечного потребления, а также и различные емкости для их хранения и транспортировки.