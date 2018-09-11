Всероссийский пленэр художников и Пушкинский бал состоятся на фестивале "Золотое Болдино" 13-23 сентября Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Всероссийский пленэр художников и Пушкинский бал состоятся на фестивале "Золотое Болдино" 13-23 сентября в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное министерство культуры.

Фестиваль объединил разные жанры искусства - живопись, поэзию, музыку и театр.

Всероссийский пленэр посетят художники республик Крыма, Хакасии, Чувашии, Хабаровского края, Нижегородской области. Гости фестиваля смогут стать свидетелями того, как рождаются произведения искусства. Художники посвятят работы Болдинской осени.

По итогам живописного пленэра в выставочном зале городской картинной галереи откроется выставка (живопись, графика, керамика). Вход на выставку свободный.

Также в программе фестиваля: праздничный крестный ход по селу Большое Болдино со святынями Николаевского крестного хода, фестиваль колокольного звона.

Театр "Кораблик детства" (Нижний Новгород) в Культурно-досуговом центре представит два спектакля для детей: "Кошкин дом" (3+) и "Ласточка" (14+). В рамках фестиваля в Большеболдинском культурно-досуговом центре также пройдут творческие вечера с выступлениями артистов.

В заключительный день фестиваля, после его торжественного закрытия, состоится Пушкинский бал.

"Участники фестиваля смогут окунуться в атмосферу эпохи, в которой жил и творил великий поэт А.С. Пушкин", - добавили в министерстве.