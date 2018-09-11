Нижегородский ТЮЗ открыл новый сезон премьерой спектакля "Васса" 14 сентября Культура и отдых

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородский государственный театр юного зрителя открыл новый 91-й сезон показом премьерного спектакля по пьесе Максима Горького "Васса" 14 сентября 2018 года. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Режиссёром спектакля стал Илья Ротенберг из Екатеринбурга.

"Это новое режиссерское имя для Нижнего Новгорода, спектакль "Васса" - его первая постановка в нижегородском ТЮЗе. Сохраняя оригинальный текст драматурга, режиссёр предлагает зрителю по-новому взглянуть на известное произведение. Сильному и разрушительному характеру Вассы режиссёр придает новые душевные устремления - поиска собственной истины, смысла жизни, желания научиться созидать и чувствовать близких людей. Это история о потере людьми духовной опоры, семейных ценностей, о безвозвратно упущенном времени в погоне за преуспеванием и наживой. Использование видеоинсталляции в спектакле позволяет расширить возможности сцены, обогатить художественный замысел режиссёра и наиболее выразительно подчеркнуть характер сценического оформления", - сообщается в пресс-релизе.

В спектакле заняты: народный артист РФ Леонид Ремнёв, артисты Игорь Авров, Дарья Андреева, Надежда Афанасьичева, Анна Бледникова, Фёдор Боровков, Анастасия Волох, Владимир Вышеславский, Юлия Соколова, Ирина Страхова, Сергей Усов, Николай Шубяков, Анна Энская.

Постановка осуществлена при поддержке правительства Нижегородской области в рамках программы мероприятий, посвященных празднованию 150-летия со дня рождения Максима Горького.