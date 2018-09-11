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Общество

Соцучреждения Нижнего Новгорода на 98% готовы к пуску тепла

15 сентября 2018 11:42  [177] Общество
Соцучреждения Нижнего Новгорода на 98% готовы к пуску тепла

Соцучреждения Нижнего Новгорода на 98% готовы к пуску тепла

Соцучреждения Нижнего Новгорода на 98% готовы к пуску тепла. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, подговка объектов инженерной инфраструктуры, жилищного фонда и социальной сферы к предстоящему отопительному периоду идет в соответствии с утвержденным графиком.

По данным департамента жилья и инженерной инфраструктуры, из 7,746 тысяч многоквартирных домов с центральным отоплением в 99% системы теплоснабжения промыты и опрессованы. При этом, централизованные системы теплоснабжения муниципальных учреждений образования, культуры и спорта подготовлены на 98%.

Региональная жилищная инспекция выдала 8,334 тысяч паспортов готовности МКД к осенне-зимнему периоду, что составляет 85% от общего количества (9,799 тысяч).

Отмечается, что проведены испытания на прочность и плотность 100% из 2,821 тысяч км. подведомственных сетей. Кроме того, из 250 котельных профилактический ремонт закончен на 248 котельных (99%) и на всех 164 центральных тепловых пунктах. Заменены, в соответствии с планом, 48 км. тепловых сетей (включая капитальный и текущий ремонты).

Напомним, отопление начнет поступать в дома нижегородцев предположительно после 25 сентября.

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